John Krasinski es el hombre más sexy del mundo, según la revista People

Cada año, desde 1985, la revista norteamericana elige al que denomina el hombre más sexy del planeta, título que con anterioridad ha otorgado a Denzel Washington, Idris Elba, Chris Evans, entre otros.

"Pensé que me estaban tomando el pelo", dijo John Krasinski a la revista People después de ser nombrado como el hombre más sexy de 2024. El actor conocido por ser Jim Halpert en la famosa serie The Office reveló que, cuando se enteró que ganó, "me quedé sin palabras de inmediato", esa fue la razón por la que pensó que le estaban jugando una broma.

"No es así como me suelo despertar, pensando: '¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre vivo más sexy?'", comentó. La actriz Emily Blunt se mostró emocionada por ese título por lo que aseguró que llenará su casa con la portada del magazine: "A mis hijas les encantará, no será nada raro".

Aplaudido por su papel durante nueve años en The Office, John Krasinski coescribió, dirigió y protagonizó junto a su esposa el thriller de 2018 A Quiet Place. Su éxito generó dos secuelas, pero el actor se puso posteriormente en forma para interpretar al protagonista Jack Ryan durante cuatro temporadas en la popular serie de Prime Video, que ahora se convertirá en una película.

Detrás del actor, hay un hombre hogareño que, de acuerdo con sus palabras "disfruto leerle cuentos a mis hijas antes de dormir" y hace maratón de series y documentales con Emily Blunt. "Es algo hermoso, cuando estás casado con alguien, estás constantemente aprendiendo, cambiando y evolucionando. Y tengo mucha suerte de pasar por todo eso con ella", sostuvo a People.

A pesar de ser nombrado como el hombre más sexy de 2024, considera que eso no cambiará en casa: "Bueno, creo que me va a obligar a hacer más tareas domésticas. Cuando salga esto, Emily dirá: 'Está bien, eso significa que realmente te lo vas a ganar aquí en casa'", bromeó.

Steve Carell y John Krasinski se reunieron tras su paso por The Office

Steve Carell y John Krasinski, protagonistas de la exitosa serie The Office, se unieron nuevamente para participar en la película Amigos Imaginarios. La noticia ha generado diversas reacciones en redes sociales, especialmente de quienes esperaban verlos en un nuevo proyecto luego de encarnar a los queridos Michael Scott y Jim Halpert, respectivamente.

Paramount Pictures, la compañía a cargo de la producción de la cinta de fantasía, compartió un video del reencuentro que tuvo claras referencias a la serie que pronto tendrá su spin-off.

Luego de un emotivo abrazo, ambos intercambiaron divertidos diálogos. "¿Qué alegría verte. Estaba comentando que han pasado años, no?", dijo Krasinski. "Me alegro de que lo tengamos grabado. Es muy íntimo", dice Carell, a lo que John responde: "Esta ha sido la quinta toma y lo has hecho genial en esta". "Déjame intentar una más", agrega Carell, y vuelven a empezar recurriendo a su vena cómica.

