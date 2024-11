Benny Blanco, pareja de Selena Gomez, es el 'hombre vivo más sexy', según People

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La revista People ha revolucionado las redes sociales al nombrar a Benny Blanco como el "hombre vivo más sexy". Si bien el famoso magazine destacó su caballerosidad y humildad, el hecho de que esté en la lista generó una serie de comentarios ya que es un perfil distinto a los otros mencionados como Travis Kelce, Glenn Powell, Nicholas A. Chavez, etc.

En su entrevista, la pareja de Selena Gomez dio algunos tips sobre cómo un hombre puede ser más atractivo y no solo dejarse llevar por la apariencia física: "Ser atento y respetuoso, la caballerosidad no pasa de moda. La empatía y saber escuchar", mencionó.

No obstante, los comentarios no se hicieron esperar. "¿Quién en People decidió esto?", "¿Están tomando esto en serio o es una broma de fin de año?", escribieron algunos seguidores en la red social X. Por su parte, la revista defendió su decisió afirmando que el título del "hombre vivo más sexy" no es necesariamente por la belleza, sino por su estilo, personalidad e impacto cultural, por ese motivo, consideraron que Benny Blanco cumple con esos requisitos.

Sin embargo, el público ha continuado con el debate en las redes. No obstante, las críticas no lo han afectado y lo demostró con un mensaje en Instagram: "Al final del día, se trata de cómo tratamos a los demás y de la energía que damos".

Benny Blanco for PEOPLE Magazine’s Sexiest Man Alive 2024 Issue. pic.twitter.com/wF6eQFqd7Z — Pop Crave (@PopCrave) November 11, 2024

Selena Gomez reacciona al título de Benny Blanco

Tras integrar la lista de los hombres más sexys, según la revista People, Selena Gomez no dudó en compartir su emoción y le dedicó un romántico mensaje en redes sociales. Publicando un foto de Benny Blanco encima de una mesa con una pizza, escribió: "No solo me amas incondicionalmente, sino que siempre me traes mi pizza mexicana de Taco Bell".

Después, agregó una cita del famoso animador William C. Hanna: "Todavía no he descubierto cómo sentarme frente a ti y no estar locamente enamorado de todo lo que haces".

En su entrevista con People, Benny Blanco reveló que disfruta mucho de la compañía de Selena Gomez por lo que trata de cocinar todo lo que a ella le gusta para engreirla: "Tengo una verdadera mejor amiga con quien puedo hacer todo lo que se me ocurra, y cada día es el mejor día de mi vida", mencionó.

Benny Blanco comenzó a tener cierta relevancia en la industria musical desde 2007 trabajando con la banda de rap alternativo Spank Rock.Fuente: @itsbennyblanco

¿Quién es Benny Blanco, el novio de Selena Gomez?

Benjamin Joseph Levin, mejor conocido como Benny Blanco, es un músico y cantautor estadounidense que comenzó con la banda de rap alternativo Spank Rock, a los 19 años. En el 2008, trabajó como productor musical junto a Katy Perry para producir los sencillos I kissed a girl y Hot'n cold. Ese mismo año, según contó Blanco, también apoyó con el álbum Circus, de Britney Spears.

El músico también trabajó con artistas de la talla de Charlie Puth, Justin Bieber, BTS, Snoop Dogg. Incluso con su actual novia Selena Gomez grabó el videoclip I Can't Get Enough el 2019 donde también participaron Tainy y J Balvin.

