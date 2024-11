"Un viaje largo comienza": Hallan muerto al actor surcoreano Song Jae Rim tras inquietante mensaje

El actor surcoreano, conocido por sus papeles en K-dramas, fue encontrado muerto a los 39 años en su apartamento en Seúl. A su lado se halló una carta de dos páginas. La causa de su deceso aún es desconocida.

Corea del Sur está de luto tras la repentina muerte del actor Song Jae Rim, encontrado sin vida el 12 de noviembre en su departamento en Seúl. Su fallecimiento ha generado una gran conmoción en la industria del entretenimiento, dejando a fans y colegas con múltiples interrogantes sobre las causas del deceso.

Jae Rim, conocido por su participación en populares K-dramas como The Moon Embracing the Sun (2012), tenía 39 años. Aunque las autoridades encontraron una carta de dos páginas junto al cadáver del actor, aún no se ha confirmado la causa exacta de su muerte, y la policía ha señalado que no hay indicios de un asesinato, según informaciones de News Naver.

Los fanáticos del actor han expresado su dolor en redes sociales, recordándolo por su calidez, talento y su risa contagiante. Su familia ha organizado una ceremonia de despedida en el Hospital St. Mary de Yeouido, donde amigos y admiradores pueden rendir tributo. El funeral se llevará a cabo el 14 de noviembre al mediodía, seguido de la cremación.

Song Jae Rim es recordado por sus papeles en 'The Moon Embracing the Sun', 'Inspiring Generation', y su participación en el programa 'We Got Married'.Fuente: Instagram: @jaelim_song

El mensaje de Song Jae Rim antes de su muerte

El mensaje en sus redes sociales: "Un largo viaje comienza", que Song Jae Rim publicó antes de su fallecimiento, ha suscitado inquietud entre sus seguidores, quienes se preguntan si había señales previas que presagiaban su trágico destino.

Aunque su cuenta oficial en Instagram tiene los comentarios desactivados, las fans fueron a X (antes Twitter) para lamentar la muerte de Jae Rim. "Esto me rompió el corazón", "No puedo creerlo", "Demasiado joven para estar muerto", "Gran pérdida para el K-drama", "Él siempre está en mi corazón", son algunos de los mensajes que han dejado.

“Hoy nos despedimos de una estrella cuya luz nunca se apagará del todo. Song Jae Rim, dejaste una marca en nuestros corazones con tu talento, calidez y risa. Que descanses en paz y que tu legado siga inspirando”, expresó otro de sus seguidores.

Sus fans expresaron su tristeza en redes sociales, rindiendo homenaje a su calidez y talento.Fuente: Instagram: @jaelim_song

¿Quién fue Song Jae Rim?

Nacido el 18 de febrero de 1985, Song Jae Rim inició su carrera en 2009 con la película Actresses, ganando rápida popularidad gracias a su interpretación en la serie The Moon Embracing the Sun (2012). A lo largo de los años, su versatilidad lo llevó a destacar en varias producciones televisivas como Flower Boy Ramen Shop (2011), Inspiring Generation (2014) y Goodbye Mr. Black (2016), consolidándose como uno de los actores más queridos de la televisión surcoreana.

Song alcanzó mayor notoriedad en su faceta como presentador y al participar en el programa We Got Married. Recientemente, apareció en la serie My Military Valentine y fue invitado en varios programas de radio, donde habló sobre sus intereses personales, incluyendo su pasión por la perfumería y su preparación para ser un "futuro esposo". En 2022, estrenó sus últimas películas, Yaksha: Operaciones despiadadas y I’ll Become Rich, reafirmando su presencia en la pantalla grande.

