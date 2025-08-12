Con un enorme grillo en el cuello: Jennifer Lopez tuvo inesperada reacción durante su concierto en Kazajistán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jennifer Lopez se volvió viral en las últimas horas por un video difundido en redes sociales donde aparece siendo interrumpida por un insecto durante su concierto en la ciudad de Almaty, en Kazajistán, el último domingo 10 de agosto.

¿Qué pasó? Resulta que la icónica cantante estadounidense se encontraba dando su show en el país asiático como parte de su gira Up All Night: Live in 2025 cuando de repente un enorme grillo saltó a las tiras de su elegante vestido trepando poco a poco su ropa hasta llegar a su cuello, haciendo vivir un inesperado momento a la artista de 56 años.

Lejos de asustarse — o molestarse— por tener al animal en su cuello, la intérprete de Let's Get Loud mantuvo la compostura siguiendo con la letra de su canción ante el grito de los espectadores que miraban el profesionalismo de JLo teniendo el micrófono en la mano.

Seguidamente, la también actriz y empresaria no dudó en extender su mano hasta su cuello y quitarse al grillo de encima arrojándolo fuera del escenario sin lastimarlo.

“(Ese grillo) me hacía cosquillas”, expresó López con una sonrisa provocando carcajadas ante los miles de personas presentes en su espectáculo demostrando, una vez más, que es toda una diva.

Semanas atrás, Jennifer Lopez sufrió un percance de vestuario en pleno concierto en Polonia. | Fuente: Instagram

Jennifer Lopez sufrió percance de vestuario en pleno concierto en Polonia

El momento con el grillo se da semanas después de que Jennifer Lopez sufriera un percance con su vestuario en pleno show en la ciudad de Varsovia, en Polonia.

Mientras agradecía a sus fanáticos en el estadio PGE Narodowy, la cantante sufrió un problema de vestuario cuando una falda brillante que llevaba puesta se desprendió por completo y cayó al escenario.

Pese al inesperado incidente, Lopez reaccionó con humor. Con una sonrisa en el rostro y los brazos en alto, la artista bromeó: "Estoy aquí en ropa interior", mientras una de sus bailarinas intentaba ayudarla a recolocar la prenda.

Poco después, y ante los aplausos del público, la exesposa de Marc Anthony decidió lanzar la falda hacia los asistentes y exclamó: "Quédensela, no la quiero de vuelta".

“Me alegra que reforzaran ese disfraz, y me alegro de haber llevado ropa interior. Normalmente no la uso”, añadió entre risas, provocando aún más ovaciones por parte de sus fans.

Jennifer Lopez pasó incómodo momento en lujosa tienda de Estambul

Jennifer Lopez protagonizó un incidente que estuvo a punto de opacar su visita en Estambul, en Turquía. Según medios internacionales citados por PageSix, el hecho ocurrió el 4 de agosto en el centro comercial Istinye Park, uno de los más exclusivos de la ciudad.

La actriz de Selena lucía un conjunto rosa acompañado de sandalias doradas cuando se acercó a la boutique Chanel. Sin embargo, un guardia de seguridad le habría impedido el ingreso argumentando que la tienda se encontraba llena.

Más allá de disgustarse, JLo respondió con calma: "Ok, no hay problema", y continuó su recorrido por el centro comercial. Poco después, el personal de la boutique intentó enmendar la situación al percatarse de quién era la visitante, invitándola a entrar. Pero en esta ocasión, fue la propia cantante quien rechazó la oferta.

A pesar del inconveniente, la intérprete de On the Floor dedicó más de tres horas a visitar otras tiendas exclusivas como Celine y Beymen, donde, de acuerdo con los reportes, habría realizado compras por varios miles de dólares.