Primo de Cristian Castro lo compara con Don Ramón tras su peculiar "filosofía de no hacer nada"

Hace unas semanas, se hizo viral un video que muestra un fragmento de una entrevista que Cristian Castro concedió al conductor argentino Dante Gebel, donde el cantante mexicano fue consultado sobre qué suele hacer en su tiempo libre o cuando no tiene compromisos laborales.

Su respuesta sorprendió al entrevistador, quien insistió con la pregunta en varias ocasiones, intentando obtener una declaración distinta.



"Yo no tengo nada que hacer, nunca. Nunca tengo nada que hacer, nada, absolutamente nada. A la gente le gusta hacer algo a la fuerza; yo quiero enseñarles a no hacer nada. Siempre que hablo con alguien le digo: 'ahora te voy a enseñar a no hacer nada'", declaró el hijo de Verónica Castro.

"Mi primo Cristian con la filosofía de Don Ramón"

Entre quienes reaccionaron a la respuesta de Cristian Castro estuvo su primo, Esteban Valdés, hijo del recordado actor Ramón Valdés, quien con humor señaló que el cantante comparte la misma filosofía de vida que el famoso Don Ramón.

"¿Sabías que Cristian Castro es mi primo? Sobrino de Don Ramón e hijo del hermano menor de mi papá, Manuel 'El Loco' Valdés, e hijo de Verónica Castro", escribió Esteban en sus redes sociales.

El también escritor, que hace poco estuvo en Perú para promocionar su libro Con permisito dijo Monchito e hizo un cameo en la serie Chespirito: sin querer queriendo, acompañó la publicación con el extracto del video.

Pese a la cercanía familiar, Esteban dijo que rara vez se encuentra o conversa con Cristian.

"Hace dos Navidades que no lo veo. Fui a un concierto suyo en el Auditorio Nacional de México, pude contactarlo y me dieron una entrada de cortesía. Tres fotos tengo con él, desde entonces no hemos tenido contacto", contó en entrevista con el medio Urbana Play.

¿Qué dijo Cristian Castro sobre su parentesco con Ramón Valdés?

El parentesco entre Cristian Castro y Ramón Valdés no es nuevo para los fanáticos de ambos artistas. En 2024, el cantante fue consultado al respecto y, con su característico sentido del humor, respondió haciendo referencia al programa El Chavo del 8.

"'Ron Damón' (como le decía el Chavo) es mi tío". —"¿Entonces eres primo de la Chilindrina?", le preguntaron. "Yo soy un Chilindrino más", bromeó el intérprete de Azul durante su participación en el pódcast argentino Bondi.