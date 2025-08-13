Mauri Stern causa polémica por sus críticas a imitador de Leonardo Favio en 'Yo Soy' y él responde

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El regreso de Yo Soy ha generado grandes expectativas en el público y más con la participación de Mauri Stern que en algunos episodios, reemplazó a Carlos Alcántara.

Sin embargo, el exintegrante de Magneto ha recibido comentarios negativos y también positivos por los comentarios que le hizo a un imitador de Leonardo Favio.

¿Cuál fue el comentario de Mauri Stern en 'Yo Soy'?

El abogado Giovanni Castillo se presentó en Yo Soy imitando a su cantante favorito Leonardo Favio. Cuando se presentó y saludó a Stern, comenzó a cantar un poco de la canción 40 grados, de Magneto. Pero generó incomodidad en el productor musical. “Cuidado. Es una buena canción mal cantada”, le dijo.

Tras ello, interpretó Ella ya me olvidó, pero Morán lo interrumpió pidiéndole que siga el ritmo de la pista. Esos errores fueron motivo para el jurado no le diera su pase a la segunda etapa. Al momento de dar su descargo, Stern fue fiel a sus comentarios. “La verdad es que no quiero ser cruel contigo. Te falta tanto trabajo para llegar a ser malo. Imagínate todo lo que te falta desde ahí para mejorar. Y así la vida no te puede recompensar ni siendo abogado, ni siendo arquitecto, ni jardinero, ni camarógrafo. En la vida hay que trabajarle para llegar y superar. Y aquí la suerte no existe”.

Al escucharlo, Jely Reátegui y Franco Cabrera se mostraron sorprendidos por estos comentarios, sin embargo, para calmar los ánimos, Ricardo Morán fingió que llamó a Carlos Alcántara preguntándole cuándo regresa.

¿Qué le respondió el imitador a Mauri Stern?

Las cámaras de Yo Soy buscaron al imitador tras bambalinas y le preguntaron qué opinaba de los comentarios de Mauri Stern donde mencionó que sus críticas fueron porque él era abogado:

"Quizá en otro oportunidad podría hacerlo mejor. Pero me pareció muy exogente Mauri, creo que no le gustó el hecho de que yo sea abogado, creo que tiene un problema con los abogados. No sé qué problemas legales habrá tenido y por eso quiso vengarse conmigo. Mauri, tú puedes ser buen cantante, pero yo soy buen abogado, así que por mí, no hay ningún problema", sostuvo.

¿Quién es Mauri Stern?

Marcos Stern Chernovetzky -nombre verdadero del mexicano- fue integrante de Magneto, una de las boy band más importante de los 80. Las canciones más sonadas de este grupo fueron Vuela vuela, 40 grados, Mira, mira, mira y Suena tremendo, con las que se convirtieron en un éxito.

Antes de formar parte de esta banda, estuvo en la agrupación infantil Vaselina donde su paso más alto para formar una carrera musical fue Magneto. Después de tanto esfuerzo, reconocimiento y trabajo, dio un paso al costado para convertirse en mánager de la cantante Fey, quien además de consagrar su éxito como solista, fue su pareja durante 10 años.

Siendo amante de la música, Mauri Stern tiene dotes en la escritura y los arreglos por lo que no solo es cantante, también productor y compositor. Para él, la creatividad es importante y su estímulo son buscar artistas para que puedan trabajar de la mano y así llevarlos al éxito.

A pesar de que Magneto se disolvió hace años, sigue reuniéndose con ellos y se unen para hacer presentaciones musicales. En la actualidad, el cantante mexicano tiene una familia conformada por su esposa Silvana y sus dos hijos: Sebastián, de ocho años, y Gael, de tres. Se mantiene activo en su cuenta de Instagram donde tiene más de 142 mil seguidores y en su perfil muestra su lado familiar y laboral.