"No me impresionó mucho el día que la escribimos": Jon Bon Jovi dudó del éxito de 'Livin' on a Prayer'

Siendo Livin' on a Prayer una de las canciones más exitosas de Jon Bon Jovi, el intéprete no estuvo convencido con el éxito lanzado en 1986. Tuvieron que pasar 40 años para que el vocalista revelara que no se conectó con este hit que encabezó las lista de los temas más escuchados.

"No es que no quisiera grabarlo, pero no me impresionó mucho el día que lo escribimos", dijo el ícono del rock en conversación con la revista People. Al escribirla, sintió que "era la progresión de acordes simple, las melodías y la letra", pero después "la línea de bajo cobró vida en el estudio de demostración, cuando se la llevamos a la banda y la trabajamos".

"Sabíamos lo que queríamos, simplemente no lo teníamos, así que pensé: 'Sí, está bien. Buen día. Buen día en la oficina', y me equivoqué", dice Bon Jovi. "Es una de las canciones más importantes de nuestro catálogo", agregó Jon Bon Jovi. Escrita junto a Richie Sambora y Desmond Child, Livin' on a Prayer fue lanzada en el 86 como parte del álbum Slippery When Wet, que también generó los éxitos You Give Love a Bad Name y Wanted.

Asimismo, en uno de los episodios de la serie documental Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story se detalla que Sambora y Child se arrodillaron y le rogaron a Bon Jovi que grabara la canción. En ese entonces, el intéprete no creía que el tema sea el más adecuado para una película por lo que terminó sirviendo como el segundo sencillo del mencionado álbum que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100.

Livin' on a Prayer no es el único éxito del que Bon Jovi no vio inmediatamente todo su potencial. Tampoco le gustó mucho Always, de 1994 del álbum Cross Road, "que también es una de nuestras canciones más importantes", dijo.

Los problemas vocales de Jon Bon Jovi

En febrero pasado, Jon Bon Jovi reveló detalles sobre los problemas vocales que enfrenta. Durante una sesión de preguntas y respuestas concedida a la plataforma Pollstar Live!, el artista decidió hablar sobre esta experiencia que lo obligó a hacer una pausa en su carrera.

"Me sometí a una cirugía reconstructiva importante en las cuerdas vocales, algo completamente nuevo para mí", reveló el intérprete ante la audiencia.

"Recibí un procedimiento llamado medialización de parte de un médico en Filadelfia, ya que una de mis cuerdas vocales estaba completamente atrofiada. A menudo, las personas desarrollan nódulos en estas áreas; es bastante común. Además, los tabiques desviados y otros factores pueden afectar negativamente las cuerdas vocales", explicó.

Luego, con humor añadió: "Y para aclarar cualquier confusión, la única cosa que ha pasado por mi nariz es mi dedo".

¿Jon Bon Jovi piensa en el retiro?

Jon Bon Jovi enfrenta una difícil decisión después de más de tres décadas en la industria musical. En medio del lanzamiento de su último álbum, Forever, el músico se ha planteado la posibilidad de retirarse de los escenarios. En una entrevista con The Times, el cantante habló tras someterse a una cirugía en las cuerdas vocales:

"Esta es la primera vez que digo esto. Si no puedo ser el tipo que alguna vez fui [vocalmente hablando], entonces se acabó [su carrera]". Aunque mantiene la esperanza de seguir adelante, incluso sometiéndose a terapia diaria, Jon Bon Jovi dejó en claro que no volvería a pisar un escenario si no es capaz de ofrecer actuaciones de alta calidad.

"Quiero actuar durante dos horas y media cada noche, cuatro noches a la semana, y sé lo bueno que puedo ser; así que, si no puedo ser ese tipo[...] pongámoslo de esta manera, no necesito ser nunca el 'Elvis gordo'", explicó.

