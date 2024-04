Jon Bon Jovi se sinceró sobre su matrimonio: "Se trata de no mentir nunca sobre ser un santo"

Jon Bon Jovi no tuvo reparos en sincerarse sobre su matrimonio con Dorothea Hurley. El popular cantante estadounidense y líder de la banda de rock Bon Jovi habló de cómo es el trato con su esposa Dorothea con quien se casó en 1989 en la capilla Graceland de las Vegas y con quien tuvo a sus cuatro hijos: Jacob, Romeo, Stephanie y Jesse.

Fue en una reciente entrevista dada al diario británico The Independent que Jon Bon Jovi aseguró no haber sido “un santo” en los casi 35 años de casado que lleva con Dorothea Hurley. Sin embargo, también mencionó que tampoco se trata de ser “tan tonto” como para estropear la relación con su pareja y madre de sus hijos.

"(Los problemas en el matrimonio) son todos los maravillosos clichés del estrellato del rock (...) Se trata de no mentir nunca sobre haber sido un santo, pero tampoco ser tan tonto como para estropear la vida en casa", declaró el compositor de 62 años.

Por otro lado, Jon Bon Jovi destacó la comprensión y la tolerancia que siempre le mostró su esposa. Además, de la admiración que se tienen ambos y el crecimiento obtenido en la convivencia de su relación. “Tenemos una sociedad de admiración mutua y la suerte de haber crecido juntos”, precisó.

Jon Bon Jovi y su esposa Dorothea Hurley están a punto de cubrir 35 años de casados.Fuente: AFP

Jon Bon Jovi sobre su esposa: "Me sentí inmediatamente atraído por ella"

Anteriormente, Jon Bon Jovi ya había destacado la relación con su esposa, Dorothea Hurley. “Crecimos juntos y realmente nos gustamos y queremos pasar la vida juntos. Trabajamos duro en eso y nos disfrutamos mutuamente”, expresó el intérprete de canciones como ‘Always’, ‘Living on a Prayer’, ‘Next 100 years’, entre otros temas.

En ese sentido, el musico norteamericano afirmó que siempre ha sabido separar su vida profesional de su matrimonio y que su esposa siempre lo entendía. “Escribir canciones es solo lo que hago, no es quien soy (…) Yo me sentí inmediatamente atraído por ella desde el minuto en que la vi, y eso nunca ha cambiado en 40 años”, añadió.

En el 2016, el propio cantante señaló al periódico The Mirror que estaba pasando por “los peores años de su vida” después de que el guitarrista Richie Sambora abandonara la banda Bon Jovi tras 30 años y que fue su esposa quien lo ayudó a sobreponerse.

"Fue una época muy, muy difícil de la que todavía no me he recuperado del todo, pero mi mujer se ha portado increíble. Sin ella no estoy seguro de cómo lo habría superado", declaró.

Jon Bon Jovi contempla su retiro de los escenarios

Jon Bon Jovi enfrenta una difícil decisión después de más de tres décadas en la industria musical. En medio del lanzamiento de su último álbum, Forever, el músico se ha planteado la posibilidad de retirarse de los escenarios.

Cabe recordar que el intérprete de 'It's My Life' se sometió a una cirugía de las cuerdas vocales el 2022 debido a una lesión, obligándolo a tomar un período de descanso para su recuperación. Desde entonces, Jon no ha podido iniciar una gira para promocionar su nuevo disco.

"Esta es la primera vez que digo esto. Si no puedo ser el tipo que alguna vez fui (vocalmente hablando), entonces se acabó (mi carrera)", precisó el cantante en una entrevista con The Times.

