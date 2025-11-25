José Luis Rodríguez 'El Puma' es obligado a bajar de un avión tras un altercado con la tripulación

José Luis Rodríguez 'El Puma' acaparó titulares tras difundirse un video de un altercado que tuvo en un avión poco antes de despegar de Ecuador rumbo a Estados Unidos, en un vuelo operado por American Airlines. En las imágenes, grabadas por un testigo, se observa que la discusión terminó con el cantante venezolano abandonando la aeronave.

Según Telemundo, el incidente ocurrió mientras la tripulación realizaba las coordinaciones previas al despegue. En el clip se aprecia a quien sería el jefe de cabina dirigiéndose al artista. "¡Desembarque de mi avión ahorita!", se escucha decir al miembro de la tripulación, mientras Rodríguez utilizaba su celular para registrar el hecho.

Luego, el intérprete de Dueño de nada también manifestó su incomodidad ante lo ocurrido. "No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida", expresó antes de levantarse de su asiento, recoger su equipaje de mano y salir del avión.

¿Por qué bajaron del avión a José Luis Rodríguez 'El Puma'?

Noticias Telemundo consultó a Beatriz Parga, exmánager del cantante, quien explicó el origen del conflicto.

"El pasajero que iba al lado de 'El Puma' se molestó por su maletín, en el que llevaba su medicina que toma tras su trasplante pulmonar”, señaló.

La situación se habría agudizado posteriormente, hasta la intervención de la tripulación.

Hasta el cierre de esta nota, ni American Airlines ni José Luis Rodríguez ofrecieron declaraciones oficiales sobre lo sucedido.

José Luis Rodríguez, “El Puma” es obligado a bajar de avión tras controvertida discusión pic.twitter.com/9XPIkltZl6 — AFmedios (@AFmedios) November 25, 2025