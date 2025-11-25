"Una delicia de guion": Yiddá Eslava anuncia nueva película tras el estreno de 'La habitación negra'

Yiddá Eslava anunció que ya tiene lista su próxima película, la cual llega tras el estreno de La habitación negra. Aunque su reciente producción no obtuvo el respaldo esperado en las salas de cine, la actriz y creadora de contenido afirmó que continúa trabajando en nuevos proyectos dentro de la industria audiovisual peruana.

En una entrevista, la artista reveló que su siguiente filme tendrá un enfoque más personal, pues estará inspirado en su propia vida sentimental. Es así que la historia vuelve a ponerla como protagonista, ya que aborda sus experiencias con relaciones amorosas pasadas. Según contó, el guion fue desarrollado cuando aún mantenía una relación con Julián Zucchi, padre de sus hijos.

"Tengo otra película que no es una comedia romántica, se llama ¡Por eso son mis exs!; la gente dice: 'ay, habla del ex'. Sí, todos tenemos ex", señaló al medio Ciudad Show.

Julián Zucchi no será parte del proyecto

Eslava comentó que este proyecto nació originalmente al escribir un libro a partir de reuniones y conversaciones directas con algunos de sus exparejas. "Lo que pasa es que es un libro, yo escribí un libro estando con Julián, es más, la gente se mataba de risa cómo es posible que me haya reunido con mis ex enamorados, que me haya tomado un café para hablar de nuestras relaciones para poder escribir el libro, siendo lo más sincera posible, lo más respetuosa", indicó.

Asimismo, aclaró que Zucchi no forma parte del relato. "Está el guion hecho, recontra sacramentado, maravilloso, una delicia de guion. Es de Julián para atrás, Julián no está", afirmó.

La polémica por el estreno de la La habitación negra

Desde el lanzamiento de La habitación negra, el nombre de Yiddá Eslava se convirtió en tendencia. Videos de salas vacías y comentarios negativos circularon en redes sociales, una situación que se agudizó después de que la actriz difundiera un mensaje pidiendo a sus seguidores que apoyaran su película.

"Somos casi dos millones de personas que siguen mi cuenta y me acompañan en todas las etapas de mi vida. Por eso, quiero pedirles que hoy me den una oportunidad, que se la den a la película", expresó en un video publicado en sus plataformas, luego de registrar alrededor de dos mil espectadores en su estreno el pasado 30 de octubre. Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba.

Ante las reacciones generadas por su pedido, la exchica reality reiteró que nunca buscó presionar al público. "En ningún momento quise obligar a nadie. Nadie te puede obligar a ir al cine. Y si alguna persona se sintió ofendida o presionada, me disculpo, porque nunca fue mi intención", manifestó.

Afectada por la situación, Eslava también se refirió a las críticas durante una entrevista con Ernesto Pimentel en el programa Esta noche. "Es difícil ahora hasta poder quebrarse en televisión. Ya hasta con eso te juzgan", dijo entre lágrimas. Más adelante añadió: "Aprendí que voy a seguir haciéndolo. Si quiero llorar, voy a llorar. Si quiero reír, voy a reír. Si me da la gana de hacer otra película, lo voy a hacer".