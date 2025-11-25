Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, volvió a ser ampayado con su expareja Analía Jiménez

Jean Paul Gabuteau, aún esposo de la conductora de televisión Silvia Cornejo, fue nuevamente captado por las cámaras de Magaly TV La Firme en una situación comprometedora junto a su expareja Analía Jiménez.

El informe del programa anunció: "¡Ampay! Atención Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau lo volvió a hacer con la ex de siempre y a escondidas".

Las imágenes registraron al empresario en la terraza de un departamento acompañado por Jiménez. Ella aparece apoyada en la baranda que da hacia una calle, mientras fuma y bebe. Minutos después, ambos intercambian muestras de cariño; de hecho, Gabuteau la toma de la cintura antes de darse un abrazo.

¿Qué dijo Jean Paul Gabuteau tras su nuevo 'ampay'?

Tras difundirse las imágenes, los reporteros del programa abordaron a Jean Paul Gabuteau para obtener su versión. Concretamente se le preguntó si Silvia Cornejo estaba al tanto del encuentro con Analía, pero el empresario y cantante respondió: "¿De qué hablas, oye?".

Gabuteau negó mantener una relación clandestina con su expareja, quien es madre de uno de sus hijos y con quien ha sido captado en reiteradas ocasiones, pese a que él continúa casado con Cornejo.

El reportero le advirtió que las imágenes serían emitidas de todas maneras. En ese momento, Gabuteau pidió conversar sin cámaras y, aparentemente, intentó evitar nuevamente que el material fuera difundido.

"¿Podemos hablar a micrófono apagado? Hablamos a micrófono apagado y te ofrezco algo a cambio. No me refiero a plata, me refiero a tu entrevista.... Si quieres hablar, apaga tu cámara y te doy tu entrevista", señaló.

¿Quién es Analía Jiménez?

Analía Jiménez fue pareja de Jean Paul Gabuteau antes de que él contrajera matrimonio con Silvia Cornejo. Tienen un hijo en común y, a pesar de su separación, han sido vistos varias veces en situaciones comprometedoras incluso cuando el empresario ya mantenía una relación con la conductora.

Un mes atrás, Magaly TV La Firme presentó imágenes del empresario asistiendo a un reencuentro escolar donde también estuvo presente Jiménez. Además, fue registrado ingresando a un hotel a las 10 de la noche y retirándose después de las 2 de la madrugada.

En 2016, Jiménez denunció a Gabuteau por presunto maltrato físico y psicológico; no obstante, el caso no avanzó y ambos continuaron viéndose en ocasiones posteriores.