Andrea Llosa anuncia que su familia crecerá con la llegada de un bebé: "Ya puedo anunciar que este 2026 llega"

Andrea Llosa compartió una noticia familiar a través de sus redes sociales. La periodista y conductora de Nunca más anunció que su familia recibirá a un nuevo integrante con la llegada de un bebé. ¿De quién se trata?
En una historia publicada en Instagram, la figura de ATV mostró una caja que contenía una ecografía y un babero con el mensaje: "Hola familia, nos vemos en 2026". Luego, en un video, reveló que su hermana se convertirá madre. "Miren, miren. Mi hermana bella está embarazada. Dios mío, tanto barullo. Felicitaciones, hermana; felicitaciones, Carlos", expresó mientras felicitaba a la pareja.
Junto a la publicación, añadió: "Y mientras tanto, ya puedo anunciar que este 2026 llega otro bebé a mi familia. Mi hermana María Belén está embarazada".
Según su perfil de Instagram, María Belén Llosa Barreto, hermana menor de Andrea Llosa, es nutricionista. Ella mantiene una relación de más de ocho años con Carlos Sopprani Durand, de hecho, ambos se casaron en 2024. En una de las publicaciones, ella le dedica el siguiente mensaje: "El paso del tiempo solo me reconfirma que ese ‘sí’ que te di a mis 20 años fue la mejor decisión de mi vida. Te amo, esposo mío, siempre juntos".
Por su parte, él respondió: "Te amo infinitamente, mi reina. Hace 8 años decidimos empezar a caminar juntos y hoy ya hemos consagrado esa decisión frente a Dios. Te amo".
Andrea Llosa revela por qué no convive con su nueva pareja
En una entrevista que ofreció hace unos meses al programa En Escena de RPP, Andrea Llosa habló de la relación que mantiene con Pablo Andrés Vinatea Bellatín, un gerente comercial arequipeño de más de 50 años, con quien lleva poco más de un año y medio de relación. Contó que lo conoció en un proceso de coaching y que, pese a que él estaba saliendo con alguien en ese entonces, comenzaron una amistad que luego trascendió.
"Se convierte en amigo mío después de un coaching. De hecho, él salía con alguien, él es divorciado ya desde hace bastante tiempo y nos hicimos muy amigos. Luego de la amistad empieza ya a surgir un gusto, una atracción. Luego nos enamoramos, pero él estaba en Dallas; él pasa a vivir allá, era un amor raro", comentó.
La distancia marcó los primeros meses de la relación, ya que Pablo residía en Estados Unidos y Andrea permanecía en Perú. Aun así, continuaban viéndose cuando era posible, aunque sin formalizar el vínculo al inicio.
"Yo viajaba, pero no teníamos una relación sólida; era una relación rara, porque yo no sabía si iba a volver. Estábamos en esa etapa y, obviamente, cuando tú estás en una etapa así no lo vas a blanquear, porque no sabes lo que va a pasar. Hasta que un día decide volver y decidimos postear una foto en marzo del año pasado. Fue el anuncio oficial. Estamos desde marzo del año pasado, digamos que una relación ya formal", explicó.
La periodista detalló que, pese a que ahora tienen una relación estable, cada uno mantiene su propio espacio junto a sus hijos.
"Es una relación formal, pero cada uno en su casa, porque yo tengo hijos, él también tiene hijos. Y aunque no lo creas, es raro, porque yo antes no pensaba así. No voy a convivir con él hasta que nos casemos, y todavía estamos pensando en eso, no te digo que no va a pasar”, señaló.
Respecto al futuro, indicó que el matrimonio es un tema que han conversado, aunque por ahora no tienen prisa. "Estamos en una etapa bonita de la vida. Y, lógicamente, a la edad que tenemos los dos, no es que uno está pensando solamente en salir. Si me caso o no, porque de hecho lo hemos conversado en su momento, se verá más adelante. No hay apuro tampoco", concluyó.