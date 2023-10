Bret Michaels, líder de Poison, se hizo chequeo médico para prevenir el cáncer de piel

Bret Michaels, líder y vocalista de Poison, se hizo un chequeo médico con el fin de prevenir el cáncer de piel. Por medio de un post en sus redes sociales el último martes 3 de octubre, el músico de 60 años contó que se hizo una biopsia cerca al estómago luego del fallecimiento de su amigo y cantautor Jimmy Buffet, quien murió producto del cáncer de piel tras una batalla de cuatro años.

En ese sentido, Bret Michaels agradeció a su familia y sus amigos más cercanos, quienes le pidieron que se haga el procedimiento médico con el fin de descartar cualquier complicación de su salud. Consecuentemente, Michaels dio un mensaje a sus seguidores invitándolos a hacerse una consulta al igual que él.

“Con el reciente fallecimiento de mi amigo Jimmy Buffett, decidí que era hora de un chequeo más reciente de algo que pensé que no era nada. Resulta que era algo. Pero, gracias a un increíble descubrimiento y biopsia por mi doctor Darren West y una rápida reacción para este procedimiento el viernes justo antes del espectáculo de Texas, estoy aquí para decir que no hay suficientes palabras de gratitud por todo lo que los médicos hacen por muchos de nosotros que no solo puede que me haya salvado la vida pero seguramente la haya extendido y, aunque no completamente fuera de peligro todavía, siento firmemente que todo será genial”, expresó.

Bret Michaels es vocalista y líder de la banda Poison desde 1983. | Fuente: Instagram (poison)

Del mismo modo, el fundador de Poison contó que ya se encuentra en buen estado de salud luego de realizarse la intervención que le dejó una cicatriz en su abdomen cerca de su cadera.

“A todos mis amigos que aman el aire libre y el sol tanto como a mí todo lo que puedo decir es que nos revisen para que podamos seguir viviendo y sacudiendo el aire libre. Nunca estás fuera de la lucha hasta que la lucha está fuera de ti ¡Permanezcan intactos, amigos míos!”, añadió.

Bret Michaels publicó una instantánea de la herida que le dejó la intervención médica que se hizo. Al lado, difundió otra fotografía donde está a punto de salir al escenario en Houston, Texas. “La segunda foto soy yo, listo para rockear en 24 horas. La medicina avanzada es increíble”, finalizó su mensaje el músico.

Bret Michaels padece de diabetes desde niño

Cabe mencionar que Bret Michaels es paciente diabético de por vida. El vocalista de Poison sufre de diabetes mellisus desde su niñez teniendo que lidiar con esta enfermedad. Este suceso le permitió a Michaels recaudar fondos con el fin de apoyar a diversas organizaciones benéficas y crear consciencia sobre la diabetes.

En el 2020, Bret Michaels anunció que debía ser operado de varias dolencias, entre ellas el cáncer de piel, que fue descartado recientemente.