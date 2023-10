Luciana Fuster viajó a Vietnam para el Miss Grand Internacional 2023

Se va a representar al Perú. La modelo Luciana Fuster viajó a Vietnam para el certamen Miss Grand International 2023 que se realizará el 25 de octubre. Por medio de sus redes sociales, la peruana compartió su despedida donde no pudo evitar quebrarse al ver a sus seguidores.

Al borde de las lágrimas, la miss Grand Perú también se despidió de su pareja, el chico reality Patricio Parodi, en el aeropuerto Jorge Chávez. Asimismo, se tomó fotos con todos los asistentes y se animó a bailar festejo.

Cabe resaltar que su reinado se vio envuelto en polémica al ser criticada debido a que, supuestamente, fue elegida ‘a dedo’ por Jessica Newton. Tras estos comentarios, Luciana Fuster se defendió entre lágrimas.

“Detrás de todo ha habido una preparación bastante fuerte, tanto mía como de todas las chicas y que va a seguir durante estos tres meses que me toca continuar preparándome para ir a Vietnam. Ha sido duro, han sido madrugadas, noches de preparación, es algo que lo sé yo y la gente que me rodea”, dijo en El reventonazo de la chola.

Luciana Fuster ganó el Miss Grand Perú 2023

Luciana Fuster se convirtió en la miss Grand Perú 2023 y ganar el concurso de belleza donde desfiló en la pasarela con traje de baño y vestido el pasado jueves 22 de junio.

Durante una entrevista en el programa Mande quien mande, aseguró que pondrá una pausa en sus actividades empresariales y en la televisión para enfocarse en su preparación para el certamen internacional y así representar de la mejor manera al Perú.

“Bueno, yo estoy en la radio, en Esto es guerra. Entonces, conversando con los productores, todo se soluciona porque se entiende obvio, es una responsabilidad. Como lo dije el otro día, internacionalmente ya no me llamo Luciana Fuster, ahora me llamo Perú, entonces represento al país entero”, manifestó Luciana Fuster el último lunes.

En ese sentido, la también influencer mencionó que estudiará el idioma vietnamita para poder comunicarse con las personas del lugar. “Ahorita tengo que empezar mi preparación con clases de vietnamita. El inglés es de los idiomas más hablados en el mundo, pero en Vietnam yo quiero hablar con toda la gente, con todo el pueblo y es una forma más linda de estar cerca a ellos”, agregó.

En otro momento, Luciana Fuster resaltó que el Miss Grand Internacional es “el concurso de belleza más importante” que se realiza en Asia, por lo que, aseguró, que se enfocará en obtener la corona.