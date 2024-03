Julián Zucchi suspende show 'Amor de miel' tras conflicto con su expareja Yiddá Eslava

Julián Zucchi, en medio de su polémica separación de Yiddá Eslava, quien lo acusó públicamente de infidelidad, ha anunciado la suspensión de las funciones de su show Amor de Miel "hasta nuevo aviso". Esta obra la venía realizando junto a Natalia Salas.



Mediante un comunicado compartido en sus historias de Instagram el último domingo, el actor argentino expresó su pesar por la decisión: “Lamentablemente, tenemos que anunciar la suspensión de las funciones de Amor de Miel hasta nuevo aviso".



Compartió que, aunque el espectáculo le "llenaba de alegría", optó por pausar las presentaciones debido a circunstancias fuera de su control. "Esperamos reencontrarnos pronto en un escenario, compartiendo risas, música y esos momentos que nos hacen olvidar las adversidades", añadió.



En una segunda historia, Julián Zucchi añadió: “Esperamos pronto poder volver con este nuevo show que me permite ser auténtico y feliz arriba de un escenario. Gracias a todos los que agotaron las funciones que llegamos a hacer”.

Julián Zucchi está en el centro de la controversia desde su separación de Yiddá Eslava. | Fuente: Instagram: @julianzucchi

¿Por qué se separaron Yiddá Eslava y Julián Zucchi?

Yiddá Eslava se sinceró sobre su separación con Julián Zucchi, afirmando que su expareja le fue infiel, lo que fue el motivo principal de su ruptura anunciada en octubre de 2023.



“Le descubrí la infidelidad. Decidí callar. Lo guardé tanto tiempo por mis hijos. Solo por ellos, porque ellos no merecen que el nombre de su mamá y de su papá estén en titulares”, explicó en Amor y Fuego.



En efecto, hace cinco meses, Yiddá y Julián anunciaron que ya no eran pareja, aunque aseguraron que "siempre serán una familia". Sin embargo, Eslava afirma ahora: "Cuando descubrí su infidelidad, claramente se rompió el vínculo de amigos y pareja. ¿Por qué no lo dije antes? Porque aún le tenía cariño, no amor".

Julián Zucchi y Natalia Salas eran los protagonistas de 'Amor de miel'.Fuente: Instagram: @julianzucchi

¿Por qué Yiddá Eslava no volverá a trabajar con Julián Zucchi?

Cerca del estreno de Sí, mi amor 3 en Netflix, Yiddá Eslava expresó su decepción por el hecho de que el escándalo relacionado con las acusaciones de infidelidad a Julián Zucchi y el intercambio de comentarios con su expareja hayan eclipsado el lanzamiento en la plataforma de streaming.



"Es un logro que, lamentablemente, no podemos celebrar juntos, con mucha pena, pero yo sí me voy a abrazar por mi esfuerzo", expresó la Eslava. Además, aclaró que su relación laboral con el padre de sus hijos ha llegado a su fin y que no tienen planes de volver a trabajar juntos. "Hay que levantarse y dedicar el tiempo a crecer como persona, nadie muere de amor", dijo Eslava a Amor y Fuego.

