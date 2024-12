Protagonista de 'Romper el círculo' sale en defensa de Blake Lively contra Justin Baldoni

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Brandon Sklenar apoya a Blake Lively. El actor que interpretó a Atlas Corrigan, el amor de la infancia de Lily Bloom (Lively) en el drama romántico Romper el círculo, salió en defensa de su compañera de reparto luego de que denunciara al director Justin Baldoni de acoso sexual y de iniciar una campaña de desprestigio en su contra.

Fue en sus historias de Instagram, publicadas el último miércoles, que Sklenar difundió la captura de la denuncia que interpuso Blake Lively contra Justin Baldoni, quien también protagonizó la película Romper el círculo como el cirujano seductor Ryle Kincaid.

“Por el amor de Dios, lean esto”, escribió el actor con el escrito de la denuncia contra Baldoni en The New York Times. Del mismo modo, el también modelo estadounidense colocó un emoticón de corazón mostrando el cariño y simpatía por su compañera en el filme.

Días atrás, Sony Pictures publicó una declaración mostrando su apoyo a Blake Lively. “Ya hemos expresado nuestro apoyo a Blake en relación con su trabajo en la película y para ella (…) Además, condenamos enérgicamente cualquier ataque a su reputación. Cualquier ataque de ese tipo no tiene cabida en nuestro negocio ni en una sociedad civil", señaló un portavoz a Variety.

Autora de It ends with us también mostró su apoyo a Blake Lively

Blake Lively recibió el apoyo de Colleen Hoover, autora del libro que inspiró el filme It ends with us, o Romper el círculo. La popular escritora decidió pronunciarse en favor de la actriz.

"Desde el día que nos conocimos, siempre has sido honesta, amable, comprensiva y paciente (…) Gracias por ser exactamente el ser humano que eres. Nunca cambies. Nunca te marchites", escribió Hoover en sus historias de Instagram con una foto de ella y Lively abrazándose.

El último domingo, América Ferrera, Amber Tamblyn y Alexis Blede, coprotagonistas de la película Sisterhood of the Traveling Pants con Lively, compartieron un comunicado de apoyo con su excompañera.

"Durante la filmación de It ends with us, la vimos reunir el coraje para pedir un lugar de trabajo seguro para ella y sus colegas en el set, y estamos horrorizados al leer la evidencia de un esfuerzo premeditado y vengativo que siguió para desacreditar su voz. Lo más perturbador es la explotación descarada de las historias de sobrevivientes de violencia doméstica para silenciar a una mujer que pidió seguridad. La hipocresía es asombrosa", se lee.

Blake Lively demandó por acoso sexual a Justin Baldoni

Blake Lively demandó al director y coprotagonista junto a ella de la película Romper el círculo (It Ends With Us), Justin Baldoni, al que acusa de acoso sexual durante la grabación y de una posterior campaña de desprestigio, informaron medios locales.

La demanda, obtenida por TMZ y que según el The New York Times fue presentada el viernes en California, acusa a Baldoni y a los estudios Wayfarer de embarcarse en un "plan de varios niveles" para dañar la reputación de Lively después de que ella se quejara del "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje.

El plan, según la demanda, incluía una campaña en redes sociales y la publicación de noticias para perjudicar a la esposa de Ryan Reynolds.

"Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas, con la intención de herir públicamente", declaró Bryan Freedman, abogado defensor de Justin Baldoni.

