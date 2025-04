Los Mirlos cierran su participación en Coachella 2025 con su segundo concierto de cumbia amazónica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Mirlos buscarán brillar otra vez en Coachella 2025. El grupo peruano tiene programada su segunda presentación este viernes 18 de abril a partir de las 9:30 de la noche (hora peruana) cuando buscarán cerrar su estadía en uno de los icónicos festivales musicales imponiendo el ritmo de su cumbia amazónica psicodélica.

Luego de brillar en su primera presentación, Los Mirlos tocarán otra vez sus clásicas canciones: Cumbia amazónica, La danza de Los Mirlos, Cumbia de los pajaritos, Muchachita del oriente, Lamento de la selva, Un Traguito de Ayahuasca, entre otros recordados éxitos.

“Saltando, saltando, saltando”, expresó Jorge Rodríguez Grández, líder de Los Mirlos en el primer concierto haciendo vibrar al público en Coachella 2025. “El Perú es hermoso. Su cultura es hermosa”, sostuvo el cantante ante los aplausos de la gente.

A diferencia del show anterior, esta vez la banda de cumbia banda lucirá camisas y accesorios diseñados en conjunto con la Asociación de Madres Artesanas Shinan Imabo, elaborados con patrones xao kené, inspirados en los huesos de peces, elementos esenciales en la dieta y simbología amazónica.

Es así como el Perú estará más presente que nunca en Coachella 2025, no solo con la presentación histórica de Los Mirlos, sino mostrando los diseños que representan a sus pueblos culturales y representativos.

Los Mirlos iniciaron su presentación en Coachella 2025 con su tema Cumbia Amazónica. | Fuente: @losmirlos

¿Cómo fue la primera presentación de Los Mirlos en Coachella?

Los Mirlos aparecieron en el escenario en Coachella siendo aplaudidos por el público. Luego de que cada integrante tomara su instrumento, la agrupación hizo un vibrato marcando el ritmo al estilo de cumbia.

“Hola. How are you, Coachella? (...) Qué bonito. Buenas noches, Estados Unidos”, gritó el líder y vocalista del grupo Jorge Rodríguez Grández ante los gritos de los asistentes.

Al sonido de la guitarra, el piano, la bateria y los tambores, Los Mirlos iniciaron su primera presentación en Coachella 2025. “Esto es el Perú, su cultura y música (…) Cumbia amazónica para ustedes”, señaló el músico iniciando el concierto con el mencionado tema.

Para terminar su presentación, el grupo tocó Muchachita del oriente y Un Traguito de Ayahuasca. Antes de retirarse, Los Mirlos sacaron la bandera del Perú, y otra bandera de Estados Unidos, para tomarse una histórica fotografía. “Muchas gracias. ¡Viva Coachella y viva el Perú!”, señaló Jorge Rodríguez.

Los Mirlos, más de 50 años de trayectoria

Los Mirlos, emblemática agrupación de la selva peruana, considerados los padres de la cumbia amazónica, cumplió 50 años el 2023 y lo celebraron con un concierto especial que se realizó en el Teatro Municipal de Lima.

Formados en la ciudad de Moyobamba, en la región de San Martín, Los Mirlos se han convertido en un referente de la llamada cumbia amazónica, un subgénero de la cumbia peruana que se alimenta de los ritmos, sabores, y costumbres de la selva.

“Nosotros llegamos a Lima el año 1973, cargados de ilusiones desde el departamento de San Martín, Moyabamba, y logramos imponer temas como: Sabor a selva, El poder verde, y El lamento de la selva, por lo que nos bautizaron como “Los charapas de oro”. Ahora mis hijos y sobrinos también integran Los Mirlos, nombre de un pajarito que imita los sonidos”, refirió el líder del grupo Jorge Rodríguez Grández en entrevista con RPP.

Los Mirlos tocarán este viernes en el escenario Sonora de Coachella 2025.Fuente: @coachella

