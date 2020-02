Justin Bieber confesó que su adicción a las drogas empezó a los 13 años. | Fuente: Instagram

La fama de Justin Bieber llegó cuando apenas era un adolescente; sin embargo, en paralelo, el cantante conoció los vicios que más tarde lo han llevado a atravesar momentos de depresión y soledad.

En su documental “Justin Bieber: Seasons”, que se emite en Youtube, el artista se confesó sobre su adicción a las drogas y reveló que la primera vez que probó la marihuana tenía 12 o 13 años.

“La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué”, contó Bieber. “Me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba, y me aficioné”. "Era una vía de escape para mí. Era joven", agregó.





El intérprete de “Sorry” admitió que, en un inicio, lo tomó como un pasatiempo; pero, poco a poco, se convirtió en algo que no podía dejar. “Empecé a depender realmente de eso y fui consciente de que tenía que parar. No creo que sea malo, es solo que me creó una dependencia y eso no era bueno”, sostuvo Justin Bieber, quien, además, dijo que luego tomó pastillas de MDMA, setas alucinógenas y jarabe para la tos, que lleva altas dosis de codeína.

Justin Bieber también señaló que se estaba muriendo debido a su adicción. “La gente no sabe lo serio que se puso aquello”, dijo el cantante, que comentó que su equipo de seguridad le tomaba el pulso todas las noches para ver si estaba vivo.

Finalmente, dejó de consumir las drogas pero empezó a ingerir antidepresivos.