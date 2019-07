Sofia Richie: La modelo viajó junto a Bieber a Japón, travesía que no fue bien aceptada por los fans del cantante, que empezaron a dejar mensajes ofensivos en las fotografías que Bieber publicaba junto a Richie. En respuesta, el músico escribió lo siguiente: “Voy a poner mi Instagram privado si ustedes no detienen el odio. Esto se está yendo de las manos, si ustedes son realmente mis fans no serían tan malos con la gente que me gusta“.