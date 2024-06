Justin Timberlake se pronuncia públicamente tras ser detenido por conducir en presunto estado de ebriedad

El cantante Justin Timberlake reconoció ante sus seguidores que tuvo una "semana difícil", en las primeras declaraciones que hace tras haber sido arrestado en Nueva York por presuntamente conducir en estado de ebriedad.

Timberlake se presentó el último viernes ante un delirante público en Chicago, en su primera presentación tras ser detenido en Nueva York, como parte de su gira Forget Tomorrow World Tour, la primera importante que realiza en cinco años, señala la cadena ABC.

"Hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Ha sido una semana difícil, pero ustedes están aquí y yo estoy aquí", dijo el intérprete tras lo cual se inclinó ante su público en agradecimiento por su apoyo.

¿Cómo ocurrió la detención de Justin Timberlake?

Justin Timberlake está en libertad sin fianza luego de que se le presentaran cargos esta semana en un tribunal en la localidad de Staten Island, lo que le ha permitido continuar con su gira.



Según la policía, el intérprete de Can't Stop the Feeling! fue observado en la madrugada del martes "conduciendo su vehículo en estado de ebriedad" y presuntamente no se detuvo ante una señal de alto y no se mantuvo en su carril de circulación.

Los ojos de Timberlake estaban "inyectados en sangre y vidriosos" y de su aliento emanaba un "fuerte olor a bebida alcohólica", de acuerdo con el informe de la policía que ha trascendido a los medios.



"Sé que a veces soy difícil de querer, pero ustedes me siguen queriendo", indicó Timberlake, que conversó con el público entre canciones, según ABC.

El artista tiene prevista una audiencia virtual con la corte de Nueva York el 26 de julio, mientras este sábado regresa a un escenario para continuar con su gira. (EFE)

¿Cómo ha sido el regreso de Justin Timberlake a la música?

Justin Timberlake regresó a la música en marzo con un nuevo disco, titulado Everything I Thought It Was, después de seis años desde su último álbum. Sin embargo, el lanzamiento no ha alcanzado la misma resonancia que sus trabajos anteriores.



Everything I Thought It Was sigue la misma línea que su predecesor Man Of The Woods (2018), explorando una fusión entre el pop y la música country que no captó el interés ni el entusiasmo de los críticos especializados ni del público en general.

¿Quién es Justin Timberlake?

Justin Timberlake, quien llegó a ser considerado el Príncipe del Pop, en contraposición a su expareja Britney Spears, se hizo conocido como uno de los talentos infantiles de Disney. Posteriormente, como miembro de *NSYNC, logró vender 70 millones de discos.



El artista, de 43 años, que también ha incursionado como actor en películas como In Time (2011), ha vendido más de 88 millones de copias como solista y ha recibió diez premios Grammy, entre ellos por su canción Cant' Stop The Feeling!, uno de sus mayores hits.

