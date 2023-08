¿Dedicada a Anuel AA? Karol G lanza video musical de su canción 'Mi ex tenía razón'

Karol G lanzó Mi ex tenía razón, un tema que forma parte de su nuevo disco Mañana será bonito (Bichota Season). Su letra llamó la atención de sus seguidores, ya que muchos creen que colombiana compara la relación entre su expareja, el puertorriqueño Anuel AA, y a su novio actual, el cantante Feid.

"Contigo los días de playa me dan más calor/Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor/Bebé, en la cama me curaste to' lo que me dolía/Me pusiste a latir donde ya no me latía/ A ti sí te creo cuando me dices: 'Mi amor'", dice la canción.

A parte de su letra tiene, la melodía de la canción tiene el estilo de la fallecida cantante estadounidense Selena Quintanilla, quien según reveló la colombiana, es su máximo referente en la música.

"Esta canción es mi bebé, un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podía ser posible: Selena Quintanilla te amo", escribió la cantante en Instagram.

"Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor", dice parte de la letra.

Nuevo álbum

Mañana Será Bonito (Bichota Season) incluye 10 nuevas canciones, entre ellas colaboraciones con Kali Uchis, Young Miko, Dei V y Peso Pluma. Le sigue al histórico Mañana Será Bonito de Karol G, lanzado en febrero, que se convirtió en el primer álbum en español de una artista femenina en encabezar la lista Billboard 200.

Bichota Season también incluye la canción S91, el sencillo producido por su colaborador 'Ovy on the Drums' e inspirado en el Salmo 91 de la Biblia, que habla sobre superar la adversidad. La canción debutó y alcanzó el No. 10 en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

El lanzamiento de Mañana Será Bonito (Bichota Season) llega con el inicio de la gira de la cantante, que comenzó el 10 de agosto en el Allegiant Stadium en Las Vegas. El recorrido de 15 fechas incluye paradas en ciudades como Pasadena, Miami, Houston y Dallas antes de terminar el 28 de septiembre en el Gillette Stadium en Boston.

El 3 de agosto, Karol G hizo historia como la primera latina en encabezar el festival Lollapalooza en Chicago. No es la primera vez que hacía historia. El año pasado hizo su debut en el escenario principal de Coachella y también cerró una gira por arenas que marcó récords.