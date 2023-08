¿Qué significa 'Hayami Hana', canción que compuso Rauw Alejandro para Rosalía?

La música ha sido un escape y una manera de hacer catarsis para los cantantes que han confirmado la separación de sus parejas. Uno de esos casos fue Shakira, con cuatro temas para Gerard Piqué; Karol G, con Mi ex tenía razón; y ahora Rauw Alejandro, con Hayami Hana, dedicado a su exprometida Rosalía.

Esta carta de amor se ha vuelto una de las favoritas del público, ya que dura un poco más de cinco minutos. Sin embargo, muchos se han preguntado qué significa el título de este éxito.

Como es de conocimiento, Rauw y Rosalía son fanáticos de la cultura de Japón. Tanto así que han viajado reiteradas veces a ese país por vacaciones o por trabajo, en el caso de la catalana. Además, Rosalía ha introducido palabras en japonés por amor a esta cultura, como en Flor de Sakura o Hentai.

¿Qué significa Hayami Hana?

Hayami Hana, escrita por Rauw Alejandro para Rosalía, se divide en dos: Hayami quiere decir "chica de gran belleza, única y extraordinaria", Hana significa "flor que florece". Al unirlas quiere decir: "chica bella y única difícil de encontrar como una flor que está floreciendo".

"Por si acaso nunca volvemos a hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esta (canción) la hago para cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte, yo no voy a frontera. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar", inicia la canción.

Rauw Alejandro negó haberle sido infiel a Rosalía

No se quedó callado. Luego de las especulaciones sobre una infidelidad por parte de Rauw Alejandro, con la modelo colombiana Valeria Duque; el puertorriqueño se defendió por medio de sus redes sociales y confirmó que no tiene una relación con Rosalía desde hace meses y no se han separado "por terceras personas".

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de los momentos que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", comenzó su mensaje el intérprete de Punto 40.

"Sí, hace meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o infidelidad", aclaró Rauw Alejandro en sus historias de Instagram.

Asimismo, el exprometido de Rosalía pidió que respeten su relación pasada ya que hacen daño a la española: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, ha surgido alegaciones públicas erróneas, y yo por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí", finalizó su comunicado.