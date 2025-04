Documental sobre Karol G revela su fecha de estreno en Netflix con emotivo tráiler [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karol G ahora estará en Netflix. La popular plataforma de streaming estrenó este martes el tráiler oficial de Karol G: Mañana Fue Muy Bonito, el nuevo documental sobre los inicios en la carrera de la icónica cantante colombiana de reguetón y pop urbano.

El tráiler, lanzado en YouTube y demás plataformas digitales, empieza mostrando escenas de los conciertos de Karol G en su gira Mañana será bonito. "Bueno, estoy lista. Entonces, ¿cómo hacemos?", expresó la artista de 34 años echada en un sillón.

Seguidamente, se ven grabaciones de Karol G en su infancia y en su etapa escolar con sus primeras audiciones. "Desde que era una niña, la gente me decía: 'Karol este sueño no es para ti'", expresa la cantante.

Del mismo modo, la voz de un hombre recalca lo mucho que sufren las mujeres que quieren dedicarse al género urbano. "Para nadie es un secreto que es muy raro ver a una mujer en el género del reguetón", sostiene. "Ya el hecho de ser mujer fue un contra grandísimo para poder avanzar en mi proyecto", añade la popular 'Bichota'.

Karol G es una de las cantantes de reguetón más exitosas del momento. | Fuente: Instagram (karolg)

Karol G rompe barreras para las mujeres latinas en la música

Carolina Giraldo Navarro, o simplemente Karol G, se convirtió en un ícono y referente en el género del reguetón. La intérprete de Mi ex tenía razón y Si antes te hubiera conocido es la primera mujer en ganar un Grammy y un Latín Grammy en la categoría Mejor álbum de música urbana.

"Por más que uno quisiera explicar lo difícil que fue, no me alcanzaría el tiempo. Si no fuera por mi comunidad latina, mi carrera sería cero", señaló Karol en el tráiler.

De igual manera, la también compositora y empresaria recalcó que ella realizó "el primer tour de estadios de una artista latina en la historia" y que a pesar de encontrar críticas a su alrededor siguió adelante. "Uno no va a dejar de hacer las cosas porque no está listo. Uno se alista para hacer las cosas", acotó.

Finalmente, Karol G aparece en uno de sus memorables conciertos gritando a su público: "Díganme si una de las cosas más chimba en la vida es haber nacido aquí en Colombia".

Karol G ganó varios premios y rompió récords con su disco Mañana será bonito. | Fuente: Instagram (karolg)

¿Cuándo se estrena el documental Karol G: Mañana Fue Muy Bonito?

El documental Karol G: Mañana Fue Muy Bonito se estrenará en Netflix el 8 de mayo de 2025. La propia Karol G también dio a conocer su nuevo proyecto en Instagram emocionando así a sus más de 70 millones de seguidores.

"Karol G: Mañana Fue muy bonito, una historia de sueños que parecía inalcanzable llega a Netflix el 8 de mayo", escribió la cantante con el tráiler de su documental que ya tiene 1,6 millones de vistas.

¿De qué trata el documental Karol G: Mañana Fue Muy Bonito?

Karol G: Mañana Fue Muy Bonito es un largometraje documental de Netflix sobre los inicios de Karol G en la música y su gran sueño desde pequeña de ser cantante.

El proyecto es dirigido y producido por la galardonada con un Emmy, Cristina Costantini, conocida por su trabajo en Mucho Mucho Amor: La Leyenda de Walter Mercado y Science Fair. La producción estará a cargo de This Machine, en asociación con Interscope Films y Bichota Films.

"Una historia de sueños que parecían imposibles y que se alimentaron de una fe inquebrantable ¡Una lucha que lo desafió todo! Mi vida, mi trabajo, mi verdad y la conexión tan especial con ustedes (…) Mi sueño hecho realidad", se lee en la sinopsis oficial.

Documental Karol G Mañana Fue Muy Bonito llegará a Netflix el 8 de mayo de 2025.Fuente: Netflix

