Karol G hace bailar a Taylor Swift a ritmo de su éxito 'Si antes te hubiera conocido' [VIDEO]

Karol G hace bailar a Taylor Swift a ritmo de su éxito 'Si antes te hubiera conocido'. | Fuente: MTV Televisión

Taylor Swift bailó con Karol G en el evento de los MTV Video Music Awards 2024 realizado este miércoles 11 de setiembre en el UBS Arena en Elmont, Nueva York. El ídolo pop estadounidense no pudo aguantar las ganas de moverse al ritmo de 'Si antes te hubiera conocido', la popular canción de la artista colombiana.

Karol G deslumbró en el escenario poniendo el sabor latino en los MTV VMAs 2024. La intérprete colombiana de 33 años agarró el micrófono y se puso a cantar su movido tema en frente de los asistentes y los artistas que la miraban y aplaudían mientras ella desbordaba toda su sensualidad.

“Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido para presentarte con mi marido”, cantaba La Bichota junto a su grupo de bailarinas que le seguían al paso de la canción con una divertida coreografía.

Seguidamente, Karol G se acercó al lugar donde estaba sentada Taylor Swift al lado del rapero Post Malone. Es así como la artista latina hizo que Taylor Swift se pare por unos segundos para bailar junto a la colombiana. “Dale, dale”, expresó La Bichota señalando a Swift.

Al terminar su canción, Taylor Swift, quien lucía un llamativo conjunto a cuadros negros y amarillos, aplaudió, junto a todos los presentes, a Karol G por su espectáculo en señal que la pasaron muy bien moviéndose al ritmo de la colombiana.

Karol G cantó su éxito del momento en el evento de los MTV Video Music Awards 2024 en Nueva York. | Fuente: AFP

Taylor Swift ganó la categoría Video del año en los MTV VMAs 2024

Taylor Swift ganó en la categoría Video del año en la gala de los MTV Video Music Awards 2024 realizado este miércoles en el UBS Arena en Elmont, Nueva York. La ídolo pop y compositora estadounidense se llevó el mayor premio de los MTV VMAs 2024 por el video de la canción 'Fortnight' junto con el rapero Post Malone.

Al escuchar este nuevo logro, Taylor Swift se acercó para recibir su premio recibiendo el cariño y aplauso del público presente, quien no dejaba de corear su nombre.

Por su parte, Swift agradeció a todos sus colaboradores del video, al equipo de producción, diseño, edición, así como al cantante Post Malone con quien cantó el tema.

"Dirigir este video y escribirlo fue una de las experiencias más maravillosas", expresó la cantante, quien también se refirió a su novio Travis Kelce. "Todo lo que este hombre toca se convierte en felicidad y magia y quiero agradecerle a él. También quiero gradecer a todos mis fans por sus votos. Los amo muchísimo", sostuvo.

Taylor Swift al lado del rapero Post Malone en los MTV Video Music Awards 2024 este miércoles. | Fuente: AFP

Karol G canta en los VMAs 2024 tras tema 'Vivo por ella' con Andrea Bocelli

Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, se presentó en los MTV VMAs 2024, días después del lanzamiento del tema 'Vivo por ella', donde canta al lado del icónico músico y tenor Andrea Bocelli.

"Es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes del mundo: Karol G. Su hermosa voz ayuda a crear una celebración atemporal del amor y la música que encontrará nuevos fans y resonará a través de las generaciones", expresó Bocelli en un comunicado de Universal.

Del mismo modo, Karol G mencionó que colaborar con Andrea Bocelli es un sueño y siempre "he estado superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música".

"Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar Vivo por ella me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera", afirmó la colombiana.

