Katy Perry confirma relación con Justin Trudeau tras romántico paseo en París

Después de semanas de rumores, Katy Perry y Justin Trudeau han decidido poner fin a las especulaciones. La cantante estadounidense, de 41 años, y el ex primer ministro canadiense, de 53, fueron captados tomados de la mano mientras disfrutaban de una cena en París, confirmando así su relación ante el mundo.

La intérprete de Firework viajó a Francia para celebrar su cumpleaños y aprovechó su descanso en medio de la gira The Lifetimes Tour, que actualmente recorre Europa. Tras presentarse en ciudades como Hanóver, Berlín y Copenhague, la artista hizo una pausa en su agenda para pasar un fin de semana muy especial junto a Trudeau.

La pareja fue vista en el famoso cabaret Crazy Horse, uno de los lugares más emblemáticos de la vida nocturna parisina. A la salida del local, los esperaban varios fotógrafos y seguidores, entre ellos corresponsales del portal TMZ, que difundieron las imágenes en exclusiva. En las instantáneas, Perry aparece con un elegante vestido rojo de tirantes, mientras que Trudeau luce un traje oscuro. Ambos se mostraron sonrientes, tomados de la mano y sin ocultar su complicidad.

katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4 — 𝓕avs (@favspopculture) October 26, 2025

Del rumor al romance confirmado

Aunque esta es la primera vez que se dejan ver oficialmente como pareja, los rumores sobre su cercanía no son nuevos. En julio, fueron vistos cenando juntos en un exclusivo restaurante de Montreal durante una de las paradas de la gira de Perry. En ese momento, las imágenes despertaron curiosidad, pero no bastaron para confirmar la relación.

Ahora, las fotografías en París no dejan lugar a dudas: Katy Perry y Justin Trudeau han hecho oficial su historia de amor.

Separaciones recientes

A finales de junio, Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron su separación tras nueve años de una relación. Sin embargo, señalaron que mantienen una relación cordial por el bienestar de su hija Daisy Dove, de 4 años.

Por otro lado, Justin Trudeau anunció en agosto de 2023 su separación de Sophie Grégoire, con quien estuvo casado durante 18 años. La pareja tiene tres hijos: Xavier (17), Ella-Grace (16) y Hadrien (11).

En un comunicado publicado en redes sociales, Trudeau expresó que la decisión se tomó tras "muchas conversaciones importantes y difíciles" y que seguirán siendo una familia unida. También pidió respeto a la privacidad de sus hijos.