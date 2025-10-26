Nicola Porcella comparte detrás de cámaras de escena íntima en la novela ‘Amanecer’: “Se logró con mucho respeto”

Nicola Porcella volvió a generar conversación en redes sociales al compartir una publicación que combinó emoción, profesionalismo y un toque de controversia.

El actor peruano publicó en su cuenta de Instagram el detrás de cámaras de una intensa escena junto a la actriz colombiana Vanessa Restrepo, su compañera en la telenovela mexicana Amanecer, que llegará a su episodio final este domingo.

“Se logró con mucho respeto y pasión”

En el video, se aprecia parte del proceso de rodaje de una escena íntima, en la que ambos intérpretes trabajaron bajo estrictos parámetros de respeto y coordinación. Junto a las imágenes, Porcella escribió un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores:

“El detrás de cámaras de una escena muy difícil, pero que se logró con mucho respeto y pasión. Agradezco todos los días a la gran compañera que me tocó como pareja”, escribió, en referencia a su compañera.

“Gracias, Camilo”: el adiós a un personaje que marcó su carrera

Con la próxima emisión del último capítulo de Amanecer, Porcella aprovechó para despedirse de su personaje, Camilo, con un extenso texto en el que recordó cómo este papel marcó su debut protagónico en México.

“Cuando Juan Osorio me llamó el 5 de febrero para decirme que sería Camilo, no lo podía creer. Al inicio dudé, no me sentía preparado, pero decidí confiar en el equipo que creyó en mí”, escribió el actor.

Nicola Porcella también agradeció a sus compañeros de elenco y a la producción por la oportunidad de crecer profesionalmente. “Gracias, Camilo, por enseñarme que los errores no nos definen, sino cómo nos levantamos. Seguiré luchando por mis sueños, como desde el primer día que llegué a México”, expresó en su mensaje.

El artista cerró su publicación con una frase que simboliza el cierre de etapa: “Después de una noche oscura, siempre habrá un nuevo amanecer”.