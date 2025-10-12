¿Romance confirmado? Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados besándose en un yate en California

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Unas fotografías publicadas por el Daily Mail y Page Six confirmarían lo que muchos sospechaban: la cantante estadounidense Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, mantienen una relación sentimental, después de varias semanas de especulaciones en redes sociales.

En las imágenes, ambos aparecen abrazados y besándose a bordo de un yate en la costa de Santa Bárbara, California. Las fotografías han aumentado los rumores de un romance, sobre el cual ninguno de los dos se había pronunciado hasta el momento.

¿De los rumores a la confirmación?

Las conjeturas sobre una posible relación entre Perry y Trudeau comenzaron a circular a mediados del verano, cuando fueron vistos cenando juntos en el restaurante Le Violon, en Montreal. En aquella ocasión, la intérprete de Firework se encontraba en la ciudad como parte de su gira The Lifetimes Tour, mientras que Trudeau asistió a su concierto del 30 de julio en el Bell Center, acompañado de su hija.

Según reportó el medio estadounidense TMZ, durante aquella cena ambos mostraron una evidente complicidad, lo que despertó las primeras sospechas entre sus seguidores.

🔥🚨DEVELOPING: Grammy award winning singer Katy Perry and former Canadian PM Justin Trudeau were spotted kissing on each other aboard a yacht off the coast of Santa Barbara, California amid the relationship announcement. pic.twitter.com/V97vJPemfN — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 12, 2025

Separaciones recientes

A finales de junio, Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron su separación tras nueve años de una relación. Sin embargo, señalaron que mantienen una relación cordial por el bienestar de su hija Daisy Dove, de 4 años.

Por otro lado, Justin Trudeau anunció en agosto de 2023 su separación de Sophie Grégoire, con quien estuvo casado durante 18 años. La pareja tiene tres hijos: Xavier (17), Ella-Grace (16) y Hadrien (11).

En un comunicado publicado en redes sociales, Trudeau expresó que la decisión se tomó tras "muchas conversaciones importantes y difíciles" y que seguirán siendo una familia unida. También pidió respeto a la privacidad de sus hijos.