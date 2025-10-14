"Llegas tarde": Katy Perry reacciona a propuesta de matrimonio de fan y deja entrever relación con Justin Trudeau

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante Katy Perry parece haber confirmado, con su característico sentido del humor, su rumoreado romance con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, luego de que se difundieran imágenes de ambos besándose durante un paseo en yate el pasado fin de semana.

Durante su concierto en Londres el lunes 13 de octubre, la intérprete de Firework respondió con picardía a un fan que le mostró un cartel que decía: “Katy Perry, ¿te casarías conmigo?”. Perry replicó entre risas:

“¿Oíste que estaba soltera? Eso es interesante… sabes, realmente deberías haberme preguntado hace unas 48 horas”.

La frase aludía directamente a las fotos publicadas apenas dos días antes, en las que se le veía en actitud romántica junto a Trudeau.

Según medios internacionales, los rumores sobre la relación comenzaron meses atrás, cuando el político canadiense asistió a uno de los conciertos de Perry en Montreal, en julio, y posteriormente fueron vistos cenando juntos en Canadá.

La cantante agregó con humor durante el espectáculo: “Llegó un poquito tarde…”, en referencia a la propuesta del fan en el público.

Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados besándose

Unas fotografías publicadas por el Daily Mail y Page Six confirmarían lo que muchos sospechaban: la cantante estadounidense Katy Perry y Justin Trudeau, mantienen una relación sentimental, después de varias semanas de especulaciones en redes sociales.

En las imágenes, ambos aparecen abrazados y besándose a bordo de un yate en la costa de Santa Bárbara, California. Las fotografías han aumentado los rumores de un romance, sobre el cual ninguno de los dos se había pronunciado hasta el momento.

Separaciones recientes

A finales de junio, Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron su separación tras nueve años de una relación. Sin embargo, señalaron que mantienen una relación cordial por el bienestar de su hija Daisy Dove, de 4 años.

Por otro lado, Justin Trudeau anunció en agosto de 2023 su separación de Sophie Grégoire, con quien estuvo casado durante 18 años. La pareja tiene tres hijos: Xavier (17), Ella-Grace (16) y Hadrien (11).

En un comunicado publicado en redes sociales, Trudeau expresó que la decisión se tomó tras "muchas conversaciones importantes y difíciles" y que seguirán siendo una familia unida. También pidió respeto a la privacidad de sus hijos.