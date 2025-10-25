Hailey Bieber responde a quienes dicen que “parece trans”: “Como si serlo fuera algo malo”

Hailey Bieber volvió a pronunciarse sobre los ataques en redes sociales, esta vez dirigiéndose a quienes afirman que “parece trans”. La modelo de 28 años habló del tema durante su participación en el pódcast In Your Dreams With Owen Thiele, donde ofreció una respuesta que fue ampliamente aplaudida por su madurez y empatía.

Durante la conversación, el presentador mencionó los rumores y le preguntó directamente si la gente realmente decía eso. Hailey confirmó y explicó: “Cuando las personas intentan ser crueles, dicen: ‘Parece trans’. Y yo les pregunto: ‘¿Por qué crees que eso es una ofensa?’”.

La fundadora de la marca Rhode añadió con firmeza: “Como si ser trans fuera algo malo... algunas de las mujeres y los hombres más bellos del mundo son trans. Por eso no lo tomo como una ofensa”.

Sus palabras rápidamente generaron reacciones positivas en redes sociales, especialmente en YouTube, donde se publicó el episodio del pódcast. Los fans elogiaron su actitud y su defensa de la comunidad trans. “Hailey vio a la gente usar ‘trans’ como insulto”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “Me encanta cómo aplaudió a los transfóbicos. Comportamiento de reina”.

hailey bieber clocked people using “trans” as an insult!!!! pic.twitter.com/Aw6txS5zj3 — ً (@JAILEYSWRLD) October 24, 2025

Cansada de los ataques en línea

No es la primera vez que Hailey Bieber responde a los comentarios negativos. En una entrevista con Vogue en mayo de este año, la modelo admitió que decidió dejar de “luchar contra los trolls” y las especulaciones sobre su matrimonio con Justin Bieber.

“Pensé que después de siete años ya habría terminado, y no fue así”, declaró en referencia a su boda con el cantante en 2018. “Así que supongo que estas personas se van a seguir enojando”.

Hailey reconoció que en varias ocasiones intentó explicar su versión de los hechos, pero comprendió que “a veces la gente simplemente no quiere entender”.

El matrimonio de Justin Bieber y Hailey Baldwin

Justin Bieber y su matrimonio con Hailey Baldwin han sido tema de interés desde que la pareja se comprometió en julio de 2018 y posteriormente se casó en septiembre de ese mismo año en una ceremonia civil en Nueva York.

Aunque se conocieron años antes y mantuvieron una relación intermitente, su matrimonio marcó un hito en la vida del cantante pop y la modelo.

La relación entre Bieber y Baldwin ha sido bastante pública, con ambos compartiendo momentos de su vida juntos en redes sociales y participando en numerosas entrevistas donde expresan su amor.

Hailey Baldwin ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la comunicación y el compromiso en su relación, mientras que Justin ha compartido abiertamente sobre su lucha con la salud mental y cómo Hailey ha sido un apoyo fundamental para él.