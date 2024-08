Katy Perry y Orlando Bloom saltan al mar desde un helicóptero y sorprenden a fans [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Katy Perry y Orlando Bloom saltan juntos al mar desde un helicóptero. | Fuente: Instagram (katyperry)

Katy Perry y Orlando Bloom quieren llevar su relación hasta las últimas consecuencias y así lo demostraron en un video donde ambos aparecen juntos en ropa de baño saltando desde un helicóptero para darse un chapuzón en el mar.

Fue Katy Perry quien, por medio de su cuenta oficial de Instagram, compartió el último lunes un video donde aparece ella con su pareja , el actor Orlando Bloom, quien le saca la lengua en señal de que están a punto de realizar una maniobra extrema que no olvidarán en sus vidas.

Seguidamente, se puede ver al actor de Legolas en El señor de los anillos agarrando la mano a la cantante de ‘Hot n Cold’ para luego darle ánimo y animarse a saltar mientras se sueltan. La pareja salta al mar y sonríe luego de la temeraria acrobacia demostrando que su amor está más fuerte que nunca.

"Como las estrellas en el cielo, tú y yo nos encontraremos en cada vida", escribió Perry en la descripción del post del video junto a Orlando Bloom, a quien días atrás se le vio haciendo paracaidismo junto a su tío Chris por el Día Mundial del Paracaidismo.

Esta intrépida maniobra de la pareja sorprendió a los 205 millones de seguidores que tiene Katy Perry en la mencionada red social. “Mi pareja favorita”, “Qué coraje hacer eso”, “Qué vivan los novios”, “Son simplemente increíbles”, “Ahora, ella puede trabajar con Tom Cruise”, fueron algunos de los comentarios incluyendo el del propio Bloom quien colocó tres corazones.

La cantante y el actor de Piratas del Caribe mantienen una relación desde el 2016.Fuente: Instagram (orlandobloom)

Katy Perry y Orlando Bloom hicieron acuerdo por salud de la cantante

Katy Perry y Orlando Bloom son una de las parejas más populares y queridas de Hollywood. La cantante estadounidense de 39 años contó que tuvo un acuerdo con su prometido, de 47, para dejar de tomar bebidas alcohólicas.

"Hoy cumplo cinco semanas de sobriedad. Estuve haciendo un pacto con mi pareja (Orlando Bloom) y no quiero renunciar (…) ¡No puedo ceder! Hice una promesa. Tres meses", declaró Perry en American Idol el 2023.

En mayo de 2022, la intérprete de 'California Girls' reveló que estaba yendo a terapia de pareja junto con Orlando Bloom. "Orlando y yo hacemos terapia de pareja. Nos encanta porque nos mantiene en sintonía", expresó la también modelo en una entrevista con Chelsea Handler.

La pareja no solo se junta para las vacaciones, sino también para los negocios. A medianos del 2022, Bloom y Perry emprendieron un negocio para bebidas sin alcohol para "un placer con moderación".

Katy Perry y Orlando Bloom forman una de las parejas más queridas de Hollywood. | Fuente: Instagram (orlandobloom)

¿Desde cuándo son pareja Katy Perry y Orlando Bloom?

Katy Perry y Orlando Bloom oficializaron su relación en el 2016. En esa misma línea, la pareja anunció su compromiso en febrero de 2019. Ambos tienen una hija, Daisy Dove Bloom, quien nació el 26 de agosto de 2020.

En agosto del año pasado la propia Katy Perry confesó cuáles era las cosas que no le gustaban de su actual relación con Orlando Bloom.

La cantante contó que Bloom, recordado por protagonizar emblemáticas películas como Piratas del Caribe, Troya y la saga de El señor de los anillos, es un obsesivo del hilo dental olvidando tirar los otros residuos a la basura.

"Oh, Dios mío, le encanta limpiarse los dientes y lo agradezco porque algunas parejas no lo hacen y me parece asqueroso. Él tiene unos dientes brillantes. ¡Pero deja el hilo dental por todas partes!", narró.

