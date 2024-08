¡Sorpresa! Adele anunció durante concierto en Múnich su compromiso con Rich Paul: "Me voy a casar" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Adele y Rich Paul se unirán pronto en matrimonio. La icónica cantante británica reveló su compromiso con el agente deportivo con quien mantiene una relación pública desde el 2021. Fue durante un concierto en Múnich que la intérprete de 'Rolling in the Deep' confesó que ya está comprometida con Rich.

Fue este viernes cuando Adele escuchó a un fan pidiéndole matrimonio con un llamativo cartel que decía; "¿Te casarías conmigo”? Adele leyó en voz alta el pedido y no lo pensó dos veces para responder: "Lo siento. No puedo casarme contigo porque ya me voy a casar. Así que no puedo".

El momento fue captado por diversos asistentes del concierto y difundido en redes sociales. En el video se puede escuchar a la ganadora de 16 premios Grammy confirmar su compromiso con el empresario estadounidense mientras levantaba su mano izquierda mostrando el anillo ante más de 75 mil personas que la aplaudían.

La noticia del compromiso de Adele se dio durante la tercera fecha de los diez conciertos que tiene programados en la ciudad de Múnich, Alemania, donde estará hasta el 31 de agosto.

Adele y Rich Paul confirmaron su relación luego de ser vistos juntos en las finales de la NBA el 2021.Fuente: EFE

¿Cuándo comenzaron su relación Adele y Rich Paul?

Adele y Rich Paul fueron vistos juntos por primera vez en julio de 2021 cuando asistieron a un juego en las finales de la NBA, en Phoenix. De acuerdo con la revista Us Weekly, la pareja ya estaba saliendo meses atrás antes de dicha aparición pública.

Rich Paul, conocido agente y representante de jugadores de la NBA, confesó en un perfil de The New Yorker que "estaba saliendo con una gran estrella del pop".

Asimismo, en setiembre de ese año, la propia Adele oficializó su romance con Rich Paul compartiendo una foto de ella junto con el empresario posando en una cabina de fotos en la boda de la estrella de Los Ángeles Anthony Davis.

En noviembre de 2021, la propia Adele llenó de elogios a Paul, de 42 años: "Él es simplemente divertidísimo y muy inteligente. Es bastante increíble verlo hacer lo que hace", expresó la cantante durante su especial de CBS, Adele One Night Only.

¿Adele ya estaba casada con Rich Paul?

Los rumores de casamiento entre Adele y Rich Paul comenzaron en febrero de 2022 cuando la intérprete de 'Someone Like You', 'Hello', entre otros éxitos, llamó la atención por un anillo de diamantes que usó en su dedo izquierdo en los premios BRIT.

Al ser consultada por el anillo, la cantante mencionó no tener la intención de aclarar a sus fans su situación sentimental. "Como si alguna vez le fuera a decir a alguien si lo estaba o no", declaró sobre las especulaciones de su compromiso en The Graham Norton Show.

En noviembre de 2023, aparecieron, nuevamente, los rumores de un matrimonio de Adele luego de que el comediante británico Alan Carr consultara a los invitados de su show si había alguien casado a lo que, de acuerdo a fanáticos presentes, Adele dijo, presuntamente, que "Sí".

Adele se casará con el agente deportivo Rich Paul luego de separarse de Simon Konecki el 2019. | Fuente: Instagram (adele)

Adele reveló su intención de volver a ser madre

Adele reveló su deseo de volver a ser madre. La cantante de 36 años afirmó que tiene la esperanza de tener una hija ya que, en la actualidad, tiene un hijo de 11 años fruto de su relación con su exesposo Simon Konecki, de quien se separó el 2019.

Fue durante un concierto en el Caesars Palace, en Las Vegas, que la cantante de 'Easy On Me' abrió su corazón después de superar una enfermedad que la tuvo alejada de los escenarios.

"Una vez que haya cumplido con todas mis responsabilidades y espectáculos quiero tener otro bebé. Desearía tener una niña, ya que tengo un hijo varón. Tengo la sensación de que ella podría convertirse en la persona a la que más ame en el mundo, pero también probablemente en quien más me enfade, eso es lo que pienso que sucederá", expresó la artista, según informó Daily Mail.

