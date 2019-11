Keanu Reeves se luce en el nuevo tráiler de Bob Esponja. | Fuente: Paramount Pictures

Sorpresa para los fanáticos de Bob Esponja. Paramount Pictures reveló el tráiler de la cinta animada que contará una nueva aventura del personaje de Fondo Bikini.

El título de la cinta es “Bob Esponja: Al rescate” y la historia se centrará en la búsqueda de Gary, la fiel mascota del emblemático personaje de Nickelodeon.

Sin embargo, el nuevo avance también reveló la participación especial de Keanu Reeves. El reconocido actor, quien ganó fama por filmes como “Matrix”, “John Wick”, entre otros, interpreta a una “planta sabia” que le dará algunos consejos a Bob Esponja y Patricio Estrella.

La cinta es dirigida por Tim Hill, quien por varios años fue el escritor de la exitosa serie que se emitió bajo la señal de Nickelodeon.

La nueva película de Bob Esponja y Patricio Estrella llegarán a la pantalla grande en mayo de 2020 y será realizada completamente en animación digital.

"MATRIX" REGRESA AL CINE



"Matrix" está de vuelta, pero no con una sino con dos nuevas películas. El pasado agosto, Warner Bros. confirmó que Lana Wachowski trabajaba en una nueva entrega protagonizada por Keanu Reeves (Neo) y Carrie-Anne Moss (Trinity). Ahora, uno de los guionistas de la saga anunció que hay dos filmes en desarrollo.

"Existen dos proyectos diferentes de Matrix en Warner Bros.", anunció el guionista Zack Penn en su cuenta de Twitter. Él ya anunció, incluso antes de la confirmación oficial de la productora, que trabajaba en una expansión del universo Matrix. Ahora ha aclarado que se trataba de un proyecto distinto al de Wachowski.

"Uno, el que he escrito yo, se sitúa en un momento anterior en la línea de tiempo de Matrix. Otro, el que Lana Wachowski está dirigiendo, es una secuela en la que yo no trabajo pero que no puedo esperar para ver", explicó Penn que aclara que "ninguno de los dos son reboots".

La noticia ha aumentado la expectativa ya existente en torno a las nuevas producciones de Warner Bros. Aunque es poco lo que Zack Penn ha revelado, los fans de la saga (protagonizada por Keanu Reeves) ya saben que la ampliación del complejo universo de "Matrix" vendrá en forma de precuela y de secuela; pero no será un reinicio de la franquicia.