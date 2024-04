Tom Payne, estrella de 'The Walking Dead', da la bienvenida a gemelos junto con su esposa Jennifer Akerman

Tom Payne, uno de los protagonistas de la famosa serie The Walking Dead, acaba de dar la bienvenida a gemelos junto con su esposa, la cantante Jennifer Akerman, con quien lleva tres años de matrimonio. La noticia fue confirmada por su representante a la revista People. Además, el jueves compartieron un video en sus redes sociales donde presentaron a sus pequeños.



El actor británico, de 41 años, y su pareja, de 34, ya eran padres de un niño llamado Harrison, quien actualmente tiene dos años. "Estamos encantados de compartir la noticia de que el 1 de abril de 2024 dimos la bienvenida a gemelos a nuestra familia", expresó la pareja. "Una sorpresa totalmente inesperada y maravillosa", añadieron en la nota firmada por Tom.

¿Cómo recibieron la noticia de los gemelos?

"Harrison está encantado de tener no uno, sino dos nuevos hermanos (...) Jennifer y yo hemos bromeado diciendo que él tuvo algo que ver con esto porque no hay nada que le guste más que una casa llena de gente", comentó Tom Payne. La pareja, que comenzó a salir en 2013 y se comprometió en 2018, renovó sus votos en noviembre de 2022.



En un reel en Instagram, Tom, famoso por su papel como Jesus en la serie The Walking Dead, y Jennifer mostraron oficialmente a sus niños, sosteniéndolos en brazos mientras el pequeño Harrison jugaba al fondo. También compartieron una foto en la que se ve a los gemelos durmiendo en sus cunas frente a una ventana con vista a las montañas que rodean su hogar.

Tom Payne estrena podcast

La noticia del nacimiento de sus bebés, cuyos nombres y sexos aún no se han revelado, llega en medio del estreno de su nuevo podcast titulado California Dreamin, en el que Tom Payne y Jennifer Akerman hablarán de sus vidas como padres y de su inesperado embarazo de gemelos.



"Estamos emocionados de compartir nuestro viaje (desde el momento en que descubrimos que íbamos a tener gemelos, hasta su nacimiento único y más allá) en nuestro nuevo podcast. ¡Hablaremos sobre nuestra vida en Los Ángeles y cómo ahora nos las arreglamos con nuestras carreras y tres hijos!", dicen Payne y Åkerman.

Tom Payne es conocido por sus papeles en 'El médico' y 'The Walking Dead'.Fuente: Instagram: @thetompayne

El actor británico comenzó a salir con la cantante Jennifer Åkerman a finales de 2013.Fuente: Instagram: @thetompayne

Tom Payne y Jennifer Åkerman se casaron en diciembre de 2020 después de posponer su boda debido al COVID-19.Fuente: Instagram: @thetompayne

