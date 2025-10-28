Kelsey Grammer, estrella de 'Frasier', se convierte en padre por octava vez a los 70 años

Kelsey Grammer, protagonista de Frasier, se convirtió en padre por octava vez a los 70 años: su esposa Kayte Walsh dio a luz a Christopher, el cuarto hijo de la pareja.

El actor Kelsey Grammer, recordado por su papel como el doctor Frasier Crane en las series Cheers y Frasier, ha vuelto a ser padre a los 70 años. Él y su esposa Kayte Walsh, de 46 años, dieron la bienvenida a su cuarto hijo en común, un niño al que llamaron Christopher. Con este nacimiento, el intérprete suma ocho hijos en total.

Grammer reveló la noticia durante su participación en el episodio del 27 de octubre del pódcast Pod Meets World, conducido por Danielle Fishel, Will Friedle y Rider Strong. El nacimiento se produce cuatro meses después de que el Daily Mail confirmara el embarazo de Walsh.

Mientras hablaba sobre su libro Karen: A Brother Remembers, un homenaje a su hermana fallecida, el actor mencionó: “Acabamos de tener el cuarto, ¡así que ya somos ocho! Fue hace tres días. Christopher acaba de unirse a la familia”.

La pareja ya tenía tres hijos: Faith Evangeline (12), Gabriel (10) y James (8). Por su parte, Grammer también es padre de Spencer (41), fruto de su primer matrimonio con Doreen Alderman; Greer (33), con su expareja Barrie Buckner; y Mason (23) y Jude (20), de su relación con Camille Grammer.

Una historia de amor que nació en los cielos

Kayte Walsh, originaria de Hartlepool, Reino Unido, trabajaba como azafata cuando conoció a Grammer en un vuelo rumbo a Londres en 2009. La conexión fue inmediata. “Días después salimos a tomar un café y pasamos una noche mágica en la nieve, cerca de Navidad”, contó Walsh años más tarde en el programa de Jimmy Kimmel.

En diciembre de 2010, la pareja anunció su compromiso, aunque tuvieron que esperar unos meses para casarse debido al proceso de divorcio del actor. Finalmente, se unieron en matrimonio en febrero de 2011, en una ceremonia celebrada en el teatro Longacre de Nueva York. Un año más tarde, renovaron sus votos en la Pequeña Iglesia del Oeste, una histórica capilla en Las Vegas.

Desde entonces, su historia ha estado marcada por la estabilidad y la familia. En 2012 nació su primera hija, Faith, seguida de Gabriel (2014), Auden James (2016) y el recién llegado Christopher (2025).

¿Quién es Kelsey Grammer?

Nacido en 1955, Kelsey Grammer es una de las figuras más reconocidas de la televisión estadounidense. Alcanzó la fama interpretando al doctor Frasier Crane, primero en Cheers (1984-1993) y luego en su exitoso spin-off Frasier (1993-2004, y retomado en 2023).

Por este papel, ganó cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro, convirtiéndose en uno de los actores con una carrera más extensa en una misma interpretación de live-action. Además, ha prestado su voz al popular villano Bob Patiño (Sideshow Bob, en inglés) en Los Simpson.

