Muere June Lockhart, querida estrella de 'Lassie' y 'Perdidos en el espacio', a los 100 años

La actriz estadounidense, recordada por sus papeles maternales en dos de las series más queridas de la televisión clásica, falleció en su casa de Santa Mónica por causas naturales.

El mundo del entretenimiento despide a una de sus figuras más queridas. June Lockhart, recordada por millones como la madre en las series Lassie y Perdidos en el espacio, falleció el jueves 23 de octubre a los 100 años en su residencia de Santa Mónica, California, rodeada de sus seres queridos.

La noticia fue confirmada este sábado por su portavoz y amigo de larga data, Lyle Gregory. “Estuvo muy feliz hasta el final, leyendo el New York Times y el LA Times todos los días. Era muy importante para ella mantenerse conectada con el mundo”, expresó en declaraciones que recoge Associated Press.

El presidente del sindicato de actores de Hollywood, Sean Astin, también le dedicó unas palabras: “June Lockhart fue la mamá favorita del espacio para toda una generación. Dejó una huella imborrable en la televisión clásica. Su calidez y compasión seguirán vivas en su trabajo”.

Hollywood la despide

Su compañero en Lassie, Jon Provost, quien interpretó a su hijo Timmy, la recordó con cariño: “Perdimos a otro ícono del cine y la televisión. June fue realmente mi segunda madre. Me enseñó a ser profesional desde niño y nos mantuvimos en contacto todos estos años. Nunca faltó una tarjeta de cumpleaños o una llamada. La voy a extrañar muchísimo”.

Desde Perdidos en el espacio, Bill Mumy y Angela Cartwright, quienes interpretaron a sus hijos en la serie, también se despidieron: “Única, talentosa, cariñosa y aventurera. Hizo las cosas a su manera. Fue una de mis mamás favoritas, dentro y fuera de la pantalla”, escribió Mumy. Cartwright añadió: “Era tan inteligente, divertida y curiosa. Vivió sus 100 años con pasión, risas y rock and roll”.

¿Quién fue June Lockhart?

Nacida el 25 de junio de 1925 en Nueva York, Lockhart creció en una familia de artistas. Su padre, Gene Lockhart, fue un reconocido actor, y su madre, Kathleen Lockhart, también se dedicó a la actuación.

Su debut llegó a los 8 años en un ballet infantil en el Metropolitan Opera House. Poco después, apareció junto a sus padres en la película Cuento de Navidad (1938), interpretando a Belinda Cratchit, la hija de Bob Cratchit.

Durante las décadas siguientes, trabajó en cintas como All This and Heaven Too (1940), Meet Me in St. Louis (1944), Sergeant York (1941) y The Yearling (1946). Aunque comenzó en el cine, fue la televisión la que la consagró como un rostro icónico.

De 1958 a 1964, interpretó a Ruth Martin, la madre adoptiva de Timmy, en la entrañable serie Lassie. Luego, entre 1965 y 1968, dio vida a Maureen Robinson, la sabia y amorosa madre en Perdidos en el espacio, papel que la convirtió en una leyenda de la ciencia ficción.

Tras esas series, Lockhart continuó activa en televisión con participaciones en Petticoat Junction, General Hospital, Beverly Hills 90210, Roseanne, Full House y Grey’s Anatomy. También prestó su voz a personajes animados y actuó en películas como The Remake (2016) y Bongee Bear and the Kingdom of Rhythm (2019).

En 1948, recibió un Premio Tony especial por su actuación en Broadway en For Love or Money y fue nominada dos veces al Emmy por su trabajo en Lassie. Décadas después, en 2013, la NASA la reconoció con la Medalla de Logro Público Excepcional por inspirar al público con su pasión por la exploración espacial. Además, la actriz posee dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, una por su destacada trayectoria en el cine y otra por su legado en la televisión.

