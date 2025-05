Murió a los 84 años Kepa Amuchastegui, actor de 'Yo soy Betty, la fea'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El mundo de la televisión está de luto. El famoso actor colombiano Kepa Amuchastegui murió el martes, 27 de mayo, comunicó su familia a través de las redes sociales.

A través de una historia de Instagram, indicaron que falleció anoche, a las 11:11 p.m. "Se nos fue, con un respiro lento y sereno, esta bellísima persona".

Además, informaron a sus seguidores que el artista será velado en la Sala de Velaciones La Candelaria y que en unas horas publicarán la hora.

Como se recuerda, Kepa Amuschastegui le dio vida a Roberto Mendoza, padre de Armando Mendoza en la famosa novela Yo soy Betty, la fea y su simpatía en las pantallas cautivó a más de uno.

Familia de Kepa Amuchastegui comunica su sensible fallecimiento.Fuente: @kepa.amuchastegui

¿De qué murió Kepa Amuschastegui?

A fines de abril de este año, el actor colombiano reveló que padecía de cáncer de vejiga. A través de un video publicado en redes sociales, el artista de 84 años explicó así su ausencia en las redes sociales desde hace meses, pues solía compartir anécdotas, proyectos y contenido que tenía que ver con la actuación.

"Desde luego, no voy a poder seguir publicando videos a diario como lo hice durante más de tres años", dijo, luego de relatar que la primera señal de alerta fue un sangrado al orinar. Tras someterse a varios exámenes, su médico nefrólogo le confirmó el diagnóstico. "Me dijo que revisando los exámenes míos que aparecían en mi página de la EPS había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga... Efectivamente, descubrieron un cáncer en la vejiga", comentó.

Kepa Amuschastegui nunca vio Yo soy Betty, la fea

En junio de 2021, Kepa Amuschastegui confesó que le daba “vergüenza a sí mismo” verse en la pantalla: “Sé que esta afirmación de no haber visto jamás Yo soy Betty, la fea en su versión completa va a causar extrañez y hasta decepción en algunos de mis fieles seguidores actuales, pero es cierto, qué le vamos a hacer. La verdad es que nunca me ha gustado verme actuar, me detesto cuando me veo, no me gusto, me da vergüenza”, comentó.

Asimismo, agregó que, las pocas veces que se ha visto en las pantallas, fue muy crítico con sus errores ya que se considera una persona perfeccionista.

“Nunca quedo satisfecho con lo que he hecho ni actuando, ni dirigiendo, ni escribiendo, es por eso, creo, que tengo no pocos proyectos de obras de teatro, series y telenovelas archivados ahí en mi computador sin atreverme a mostrárselos a nadie porque considero que no son todavía lo suficientemente buenos, que tengo que seguir trabajando en ellos para perfeccionarlos”, agregó Kepa Amuschastegui.

A pesar de ello, confesó sentirse agradecido por el éxito de Yo soy Betty, la fea y comentó, en ese entonces, que seguía recibiendo el cariño de los fanáticos de la novela.