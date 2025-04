Kepa Amuchastegui, actor de 'Betty, la fea', revela que tiene cáncer y pide apoyo: "No podré volver a trabajar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kepa Amuchastegui, el actor colombiano que interpretó a Roberto Mendoza, padre de don Armando y presidente honorífico de Ecomoda en Yo soy Betty, la fea, reveló que padece cáncer de vejiga. A través de un video publicado en redes sociales, el artista, de 84 años, explicó así su ausencia en las redes sociales desde hace meses, pues solía compartir anécdotas, proyectos y contenido que tenía que ver con la actuación.

"Desde luego, no voy a poder seguir publicando videos a diario como lo hice durante más de tres años", dijo, luego de relatar que la primera señal de alerta fue un sangrado al orinar. Tras someterse a varios exámenes, su médico nefrólogo le confirmó el diagnóstico.

"Me dijo que revisando los exámenes míos que aparecían en mi página de la EPS había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga... Efectivamente, descubrieron un cáncer en la vejiga", comentó.

El 28 de diciembre, Kepa fue operado para el retiro del tumor. Aunque en principio se creyó que la cirugía había sido exitosa, una biopsia posterior reveló que el cáncer había invadido una pared de la vejiga y obstruido el conducto del riñón. Debido a esto, fue sometido a otra intervención para preservar la función renal.



"Me tuvieron que hacer una nefrostomía, operación que consiste en introducir un catéter directamente en el riñón y a través de un tubo plástico evacuar la orina a una bolsa que cuelga eternamente de mi pierna", explicó.



Las opciones de tratamiento han sido limitadas. Se descartaron cirugía, quimioterapia y radioterapia por el estado de salud del actor.

"Frente al cáncer maligno de la vejiga me presentaron tres opciones: primera, una operación mediante la cual extraerían tanto vejiga como próstata, descartada por ser una intervención de alto riesgo, de muy larga recuperación y que el estado de mi organismo no podría soportar. Segunda, quimioterapia, descartada también porque mi único riñón a medio funcionar no sería capaz de filtrar los químicos inyectados. Tercera, radioterapia, descartada igualmente porque afectaría otros órganos de manera irreversible", comentó.

Kepa Amuchastegui pide ayuda a sus seguidores

Actualmente Kepa Amuchastegui recibe inmunoterapia, un tratamiento que utiliza el propio sistema inmunológico del ser humano para atacar las células cancerígenas; sin embargo, dijo que esta terapia le impedirá continuar con su carrera artística.

"Tiene unos efectos secundarios, pero he decidido someterme a la inmunoterapia. En esas ando, llegados a este punto inútil, decirles que no podré volver a trabajar en lo que sé hacer, actuar, dirigir, escribir y que, por lo tanto, no podré seguir percibiendo dinero. Es por esa razón que acudo a los que me han seguido durante todo este tiempo y a aquellos que buenamente quieran para que me colaboren con su ayuda", agregó.

El colombiano reveló que debió renunciar a protagonizar una obra teatral por su delicado estado físico. "Prefería morir sobre un escenario -que ha sido lo mío toda la vida- que en una cama cualquiera, pero tras las dos operaciones que me habían hecho quedé en un estado de debilidad total y la recuperación era muy lenta... Lo intentamos por todos los medios. De común acuerdo renunciamos a la idea", señaló.

El actor Kepa Amuchastegui reapareció en sus redes sociales para anunciar que lucha contra el cáncer. | Fuente: Instagram: Kepa Amuchastegui