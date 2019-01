Kevin Spacey llegó al tribunal de Nantucket (Massachusetts, EE.UU.) denunciado por presunto abuso sexual ocurrido en el 2016. | Fuente: EFE

Kevin Spacey, ganador del Oscar por "Belleza americana", llegó a un tribunal de Nantucket (Massachusetts, EE.UU.) para ser juzgado por una presunta agresión sexual, cometida en 2016 a un chico de 18 años en un bar de esa localidad.

El ex protagonista de "House of Cards" quedó en libertad bajo fianza tras leerse los cargos en su contra. Tras unos 10 minutos, terminó la diligencia y el intérprete se retiró sin brindar declaraciones. El juez Thomas Barrett ordenó a Spacey no tener contacto con la presunta víctima y fijó la nueva audiencia para el 4 de marzo, a la cual el actor no deberá presentarse (accediendo a su petición).

Se espera que se declare no culpable de esos cargos, después de que sus abogados presentasen, en diciembre, unos documentos legales en los que anunciaron que el intérprete no aceptaría la culpabilidad.



El presunto caso de agresión sexual se remonta a julio de 2016, cuando uno de los camareros del Club Car, un bar de Nantucket, sufrió una supuesta agresión sexual por parte de Kevin Spacey, incluyendo tocamientos e insinuaciones.

Los cargos contra el actor llegan 13 meses después de la presentación de la denuncia, y forman parte del último capítulo del movimiento #MeToo después de la sentencia del actor Bill Cosby y la acusación contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein.

Es la primera vez que Kevin Spacey tiene que enfrentar cargos penales, a pesar de que hay decenas de denuncias contra él: dos investigaciones en curso en Los Ángeles y Londres.

El ex protagonista de "House of Cards" se enfrenta a una pena de cinco años de prisión por meter la mano dentro del pantalón de un hombre, identificado como William Little, que tenía 18 años en el momento de la supuesta agresión.

Kevin Spacey tiene una docena de denuncias, de hombres en Estados Unidos y el Reino Unido, que lo acusan de conducta sexual inapropiada. | Fuente: Captura de pantalla

REAPARICIÓN

Spacey, que se vio obligado a abandonar la vida pública por acusaciones de abuso sexual en 2017, publicó un video en Internet en diciembre pasado en el que retomaba el papel de Frank Underwood, el personaje que encarnaba en "House of Cards", para hablar de las denuncias.

"No creerías lo peor sin pruebas, ¿verdad? No te apresurarías a juzgar sin hechos ¿verdad?, ¿lo hiciste? No, tú no. Eres más listo que eso", dijo en el video.

Kevin Spacey fue considerado uno de los mejores actores de su generación, pero su carrera se vino abajo luego de que una docena de hombres en Estados Unidos e Reino Unido lo acusaran de conducta sexual inapropiada. (Con información de EFE y AFP)