Khloé Kardashian quiere ser "congelada y preservada" para mantener su juventud

Khloé Kardashian tocó en el reciente episodio de su pódcast, Khloé in Wonder Land, el tema del envejecimiento y la importancia del cuidado de la imagen; de hecho, aprovechó en dar a conocer su postura sobre cómo enfrentaría el paso del tiempo.



Si bien señaló que no le incomoda cumplir años, sí le interesa conservar una apariencia juvenil. En ese contexto, dijo que estaría dispuesta a hacer lo necesario para mantener su imagen, e incluso planteó la idea de ser "congelada y preservada".



"No me molesta mi edad. No me importa envejecer en cuanto a los números, puedo tener 104 años, pero mientras me vea joven, estoy perfecta", mencionó.

Khloé Kardashian y los procedimientos estéticos que ha hecho públicos

Khloé no ha tenido problemas en hablar acerca de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. En junio, respondió a los comentarios del médico y creador de contenido Jonny Betteridge, quien afirmó que la modelo había pasado por más de un retoque, como un lifting facial y de cuello.

Como respuesta, Kardashian enumeró varios de los tratamientos que ha realizado. Mencionó una rinoplastia, así como la aplicación de bótox y un bioestimulador de colágeno en la zona donde le fue retirado un tumor en la mejilla. También indicó que se sometió a un láser para el tensado de la piel e hilos de colágeno en el mentón.

También probó el tratamiento facial con esperma de salmón, que se volvió viral en redes sociales y que ella ha señalado como parte de su rutina para lograr una piel más luminosa.