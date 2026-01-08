Murió Sean Swayze, hermano de Patrick Swayze, a los 63 años

Sean Swayze, hermano del recordado actor Patrick Swayze, murió a los 63 años. Según People -que señala haber tenido acceso al certificado de defunción- su deceso ocurrió el pasado 15 de diciembre.



Al momento de su muerte, Sean trabajaba como camionero en la industria del entretenimiento. Deja a su hija, Cassie Swayze, y su hijo, Kyle Swayze.

La noticia fue confirmada por su prima Rachel Leon, quien publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. "Me rompe el corazón compartir que mi primo Sean Swayze falleció", se lee en su mensaje, donde también cuenta que habían dejado pendientes algunos proyectos relacionados con su hermano.

¿De qué murió el hermano de Patrick Swayze?

De acuerdo con el documento que menciona People, la causa de muerte de Sean Swayze fue una hemorragia gastrointestinal alta, originada por "acidosis metabólica severa, várices esofágicas y cirrosis hepática alcohólica".

"Estamos rezando mucho por toda la familia en este momento tan difícil. Por favor, sepan que los queremos y que siempre estaremos aquí para ustedes. Sean, te quiero muchísimo y te vamos a extrañar profundamente", agregó su prima.

¿De qué murió Patrick Swayze?

Sean era hermano menor del reconocido actor Patrick Swayze, recordado por su trabajo cinematográfico en The Outsiders, Dirty Dancing, Ghost, entre otras producciones.

Patrick falleció en 2009 a los 57 años, tras una batalla contra el cáncer de páncreas. Su representante informó que el actor murió acompañado de su familia, luego de luchar contra la enfermedad durante casi dos años.

Años después, en 2024, la viuda de Patrick, Lisa Niemi Swayze, se asoció con la organización Pancreatic Cancer Action Network para promover la concientización sobre el cáncer de páncreas y apoyar la investigación médica.