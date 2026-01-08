Zendaya es homenajeada con figura de cera "increíblemente realista" en Nueva York [FOTOS]

Zendaya fue homenajeada en una figura de cera “increíblemente realista” la cual ya se exhibe en Nueva York.

Fue Madame Tussauds, la famosa cadena internacional de museos de cera, que confirmó que la estrella de Euphoria y Dune se convirtió en la nueva imagen, de sus celebridades retratadas, en la sede en la capital estadounidense.

La estatua muestra a Zendaya con cabello corto usando un vestido negro de dos piezas muy similar al que utilizó para el evento de fans de la película Dune: Part Two que se llevó a cabo en Ciudad de México en febrero de 2024.

Por otro lado, en la mano izquierda de la figura de Zendaya se ve el anillo de diamantes que le dio su pareja Tom Holland y el cual simboliza su compromiso el cual se hizo público en los Globos de Oro 2025.

"Zendaya se ha ganado un lugar entre las estrellas más reconocidas y respetadas de la actualidad (…) Esta figura rinde homenaje a su perdurable influencia tanto en el mundo del espectáculo como en la moda", expresó Tiago Mogadouro, director general de Madame Tussauds Nueva York.

El compromiso de Zendaya y Tom Holland se hizo público en los Globos de Oro 2025.Fuente: Instagram (zendaya)

Zendaya inspiró otras dos figuras de cera el 2015

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Zendaya es retratada en una figura de cera. El 2015, la modelo y empresaria ayudó al mencionado museo a revelar dos clones de cera de ella misma. "Una se exhibió en San Francisco, mientras que la otra figura fue a Madame Tussauds Orlando", acota Billboard.

"Es un honor enorme y es genial tenerlo en la Bahía, de donde soy (…) Es el mejor viaje de mi vida. Puedo estar en casa con mi gente (…) ¡y también con mis gemelos!", manifestó la actriz en aquella ocasión.

La nueva figura de cera de Zendaya puede observarse desde el último miércoles 7 de enero en el museo Madame Tussauds, en Nueva York.

Actualmente, Zendaya viene grabando las escenas para la tercera temporada de Euphoria con su personaje de Rue Bennett. La ganadora del Globo de Oro también protagoniza el filme El drama junto a Robert Pattinson. De igual manera, interpretará a Athena en La Odisea, la última película de Christopher Nolan.

Zendaya y Robert Pattinson protagonizan nueva película El drama

La industria del cine se prepara para uno de sus estrenos más esperados: El drama, la película que reúne a Robert Pattinson y Zendaya en roles protagónicos.

El proyecto, dirigido por un destacado cineasta Kristoffer Borgli, ha sido descrito como un intenso thriller emocional que explora los límites de la identidad, la culpa y la redención.

La producción ha llamado la atención desde sus primeras filtraciones debido a su estética visual y la complejidad de sus personajes. Críticos anticipan que podría convertirse en una de las películas más comentadas del año por su ambición artística y la fuerza interpretativa de sus protagonistas.

El filme El drama se encuentra en su última etapa de posproducción y llegará a los cines, de Estados Unidos, el 3 de abril de 2026 esperando también su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú.