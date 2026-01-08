"Me declaro feminista": Salvador del Solar explica su postura ante el machismo y las mujeres

Salvador del Solar se declaró feminista y explicó su posición sobre el machismo y la búsqueda de oportunidades para más mujeres en las distintas sociedades.

El actor peruano estuvo en el programa de entrevistas Juanpis Live Show, conducido por el actor colombiano Alejandro Riaño, conocido por su estilo ácido y su tono provocador para tratar a sus invitados.

“¿Se declara feminista?”, consultó Riaño al actor de Pantaleón y las visitadoras de manera directa. “Me declaro feminista”, fue la respuesta inmediata de Del Solar.

“No puede ser, o sea, ¿está menstruando? Explíqueme eso, porque si usted sabe lo que es eso de, de menstruar y eso, y de sentirlo, pues mari(…)”, bromeó Alejandro Riaño provocando la risa del actor nacional y del público presente.

Seguidamente, Salvador del solar explicó su postura ante el machismo y como ha ido creciendo de manera innata en diversos países.

“El machismo no necesariamente es una decisión, es una manera de vivir aprendida, que considera que los hombres tenemos un lugar con más oportunidades que las mujeres”, sostuvo el exprimer ministro.

“Pero el feminismo, que tiene muchas variantes en realidad lo que quiere es igualdad de oportunidades. El feminismo no es revancha, el feminismo es igualdad”, agregó la actual pareja de Ana María Orosco.

En ese sentido, el también actor de Pobre Diabla recordó que tiene dos hijas para quienes desea que tengan “las mismas oportunidades que los hombres”.

“Lo mínimo que pueden hacer ellas es aspirar al feminismo entendido y que se convierta en un mundo igual para hombres y mujeres”, acotó.