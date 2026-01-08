Últimas Noticias
"Me declaro feminista": Salvador del Solar explica su postura ante el machismo y las mujeres

Salvador del Solar se declaró feminista y explicó su postura ante al machismo y la mujeres.
Salvador del Solar se declaró feminista y explicó su postura ante al machismo y la mujeres. | Fuente: Instagram (saldelsol)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El actor peruano afirmó estar en contra del machismo y a favor de "más oportunidades" para las mujeres. "El feminismo no es revancha, es igualdad", dijo Salvador del Solar.

Salvador del Solar se declaró feminista y explicó su posición sobre el machismo y la búsqueda de oportunidades para más mujeres en las distintas sociedades.

El actor peruano estuvo en el programa de entrevistas Juanpis Live Show, conducido por el actor colombiano Alejandro Riaño, conocido por su estilo ácido y su tono provocador para tratar a sus invitados.

“¿Se declara feminista?”, consultó Riaño al actor de Pantaleón y las visitadoras de manera directa. “Me declaro feminista”, fue la respuesta inmediata de Del Solar.

“No puede ser, o sea, ¿está menstruando? Explíqueme eso, porque si usted sabe lo que es eso de, de menstruar y eso, y de sentirlo, pues mari(…)”, bromeó Alejandro Riaño provocando la risa del actor nacional y del público presente.

Seguidamente, Salvador del solar explicó su postura ante el machismo y como ha ido creciendo de manera innata en diversos países.

“El machismo no necesariamente es una decisión, es una manera de vivir aprendida, que considera que los hombres tenemos un lugar con más oportunidades que las mujeres”, sostuvo el exprimer ministro.

“Pero el feminismo, que tiene muchas variantes en realidad lo que quiere es igualdad de oportunidades. El feminismo no es revancha, el feminismo es igualdad”, agregó la actual pareja de Ana María Orosco.

En ese sentido, el también actor de Pobre Diabla recordó que tiene dos hijas para quienes desea que tengan “las mismas oportunidades que los hombres”.

“Lo mínimo que pueden hacer ellas es aspirar al feminismo entendido y que se convierta en un mundo igual para hombres y mujeres”, acotó.

Ana María Orozco y Salvador del Solar dieron a conocer su romance en julio de 2024.
Ana María Orozco y Salvador del Solar dieron a conocer su romance en julio de 2024. | Fuente: Instagram

Salvador del Solar y Ana María Orozco juntos en estreno de Betty, la fea 2

Salvador del Solar expresó públicamente su apoyo a Ana María Orozco con motivo del estreno de la segunda temporada de Betty, la fea: la historia continúa, disponible en Prime Video.

Fue en agosto del 2025 que Del Solar compartió una fotografía en Instagram junto a Orozco y le dedicó un mensaje lleno de orgullo y admiración.

“Ya está disponible la nueva temporada de Betty, la fea y no puedo estar más orgulloso de ti, Ana María Orozco, hermosa de mi corazón. Aplausos para ti, para ese extraordinario elenco y para el gran equipo detrás de esta historia y de esta tremenda producción. Bravo”, escribió el actor nacional.

La actriz, quien retomó el papel icónico de Beatriz Pinzón Solano, respondió con un emotivo comentario dirigido a su pareja: “Gracias, mi amor, por apoyarme y acompañarme siempre. Te amo”. Dicho intercambio de mensajes generó numerosas reacciones entre los seguidores de ambos artistas.

Salvador del Solar recordó su incursión en Pantaleón y las visitadoras

Salvador del Solar recordó anécdotas con su personaje de Pantaleón en la recordada película Pantaleón y las visitadoras del director Francisco Lombardi, la cual fue una adaptación cinematográfica de la icónica novela del nobel peruano Mario Vargas Llosa.

En entrevista en el programa Conexión de RPP, el actor peruano afirmó que dicho proyecto significó “un antes y después” en su carrera.

Además, señaló que pudo conocer a Vargas Llosa durante la grabación de la película y que conversando con él le comentó lo asombrado que estaba por la visión que se hizo de su obra gracias al guion elaborado por los escritores Giovanna Pollarolo y Enrique Moncloa, quienes le dieron “un giro” a la novela del escritor.

Del mismo modo, comentó que, en un programa en Colombia, grabado en vivo desde un teatro, las personas lo llamaron 'Panta'. “Todavía me dicen ‘Don Panta’. Me dijeron desde arriba: 'Qué hable Pantaleón'. El personaje mantiene mucha vigencia y por supuesto la película”, exclamó.

En otro momento, precisó que no conocía a Mario Vargas Llosa ni a Francisco Lombardi antes de grabar Pantaleón y las visitadoras en 1999 y que fue Ricardo Velásquez, gran amigo de Del Solar que trabajó como asistente de dirección de Lombardi, quien lo llamó por pedido del cineasta peruano.

“Francisco Lombardi me dijo que quería hacer Pantaleón y las visitadoras. Yo le pregunté cuándo era el casting. Francisco me dijo: 'Yo no quiero hacer casting. Te he visto en el teatro hace poco en una obra de William Shakespeare’. Yo había leído la novela y no me imaginaba para nada como Pantaleón y me dio miedo porque pensé que yo no era Pantaleón”, comentó.

@juanpisgonzalez Mk, lo de hoy es ser como las viejas ¿sí o no, Salvador del Solar? #thejuanpisliveshow #salvadordelsolar #comedia #juanpisgonzalez #juanpis ♬ sonido original - Juanpis González
Salvador del Solar feminismo machismo

