Secuela de 'Superman' llegará a los cines el 2027: James Gunn revela título oficial de su nueva película

Superman volverá a los cines el 2027. El director James Gunn confirmó la fecha de estreno de la secuela de su último proyecto del ‘Hombre de acero’, el cual fue todo un éxito en taquilla este 2025 recaudando más de 611 millones de dólares en todo el mundo con el protagónico de David Corenswet como Clark Kent.

Por medio de sus redes sociales, el cineasta y ejecutivo de DC Film dio a conocer este miércoles el título de oficial del nuevo proyecto: Superman, Man of Tomorrow; o Superman: El hombre del Mañana, confirmando así la vuelta de uno de los personajes más queridos en las películas de superhéroes del cómic.

Eso no es todo. El también guionista y copresidente del Universo DC reveló que la nueva película de Superman se estrenará en la pantalla grande el 9 de julio de 2027. Es decir, en poco menos de dos años del estreno de la primera parte en Estados Unidos (11 de julio de 2025) que se convirtió, hasta el momento, en el largometraje de superhéroes más taquillero del año, según reporta Variety.

Asimismo, James Gunn incluyó, en su anuncio, una imagen de cómic de Superman y de su archienemigo Lex Luthor usando su llamativo traje de guerra, lo cual confirmaría la vuelta del actor Nicholas Hoult como el popular villano tas aparecer en la primera película. “Esta es una clara señal de que la secuela seguirá centrándose en la antipatía de Luthor por el Hombre de Acero”, precisa el citado portal.

El director James Gunn confirmó el título de su nueva película: Superman, Man of Tomorrow. | Fuente: Instagram (jamesgunn)

¿De qué trata la película Superman, de James Gunn?

En un comienzo, la película Superman explora el viaje del superhéroe en su vida rutinaria como el periodista Clark Kent (David Corenswet), quien busca reconciliar su herencia alienígena con su familia humana.

"En un mundo cínico que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville como Clark Kent. Mientras protege a la humanidad, encarna la verdad, la justicia y el estilo americano, desafiando una era que considera estos valores obsoletos", se lee en la sinopsis oficial.

Asimismo, Superman (David Corenswet) enfrenta tensiones tanto internacionales como internas. Su papel como protector de la humanidad comienza a ser cuestionado, lo que deja el camino abierto para que Lex Luthor (Nicholas Hoult), un ambicioso magnate tecnológico, ponga en marcha un plan para eliminarlo a toda costa. Pero no está solo: la periodista del Daily Planet, Lois Lane (Rachel Brosnahan), un grupo de metahumanos y su leal perro Krypto estarán a su lado para ayudarlo.

¿Quién es quién en la película Superman?

David Corenswet como Superman.



como Superman. Rachel Brosnahan como Lois Lane.



como Lois Lane. Nicholas Hoult como Lex Luthor.



como Lex Luthor. Skyler Gisondo como Jimmy Olsen.



como Jimmy Olsen. Sara Sampaio como Eve Teschmacher.



como Eve Teschmacher. Nathan Fillion como Guy Gardner.



como Guy Gardner. Isabela Merced como Hawkgirl.



como Hawkgirl. Edi Gathegi como Mr. Terrific.



como Mr. Terrific. Anthony Carrigan como Metamorpho.



como Metamorpho. María Gabriela de Faría como The Engineer.



como The Engineer. Mikaela Hoover como Cat Grant.



como Steve Lombard. Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent.

¿Quiénes completan el reparto de Superman?

como Jonathan Kent. Frank Grillo como Rick Flag Sr.



como Rick Flag Sr. Sean Gunn como Maxwell Lord.

Isabela Merced interpretó a Chica Halcón (Hawkgirl) en la nueva película de Superman. | Fuente: DC Studios

¿Qué dice la crítica de Superman?

The New York Times, por Alissa Wilkinson

"Como historia individual y también como precuela de muchas otras, esta película debe presentarnos a una variedad de personajes que veremos más adelante, y lo hace sin sentirse forzada ni como un cúmulo de guiños para fans o pura exposición".



"Como historia individual y también como precuela de muchas otras, esta película debe presentarnos a una variedad de personajes que veremos más adelante, y lo hace sin sentirse forzada ni como un cúmulo de guiños para fans o pura exposición". The Hollywood Reporter, por David Rooney

"Lo más importante es que la película es divertida, ágil y disfrutable, un soplo de aire fresco impulsado por un cariño profundo hacia el material original y realzado por un trío protagónico encantador".

"Lo más importante es que la película es divertida, ágil y disfrutable, un soplo de aire fresco impulsado por un cariño profundo hacia el material original y realzado por un trío protagónico encantador". IndieWire, por David Ehrlich

"Para una película que pretende representar el nacimiento de un nuevo universo cinematográfico (el Universo DC), la visión ligera y disparatada de Superman de James Gunn no se siente como el inicio de algo nuevo".



"Para una película que pretende representar el nacimiento de un nuevo universo cinematográfico (el Universo DC), la visión ligera y disparatada de Superman de James Gunn no se siente como el inicio de algo nuevo". The Guardian, por Peter Bradshaw

"Desde el inicio, este nuevo Superman está lastrado por un trasfondo innecesario y desordenado que debe explicarse mediante varias pantallas de texto tediosas antes de que pase algo. Solo la repetida y laboriosa cita del gran tema de John Williams de la cinta original de 1978 nos recuerda tiempos más felices".

"Desde el inicio, este nuevo Superman está lastrado por un trasfondo innecesario y desordenado que debe explicarse mediante varias pantallas de texto tediosas antes de que pase algo. Solo la repetida y laboriosa cita del gran tema de John Williams de la cinta original de 1978 nos recuerda tiempos más felices". Entertainment Weekly, por Maureen Lee Lenker

"Con un elenco tan excelente, hay potencial para algo realmente súper en una futura película —siempre que Gunn decida poner primero la humanidad de los personajes".



"Con un elenco tan excelente, hay potencial para algo realmente súper en una futura película —siempre que Gunn decida poner primero la humanidad de los personajes". The Washington Post, por Ann Hornaday

"Hay que reconocerle a Gunn el haber presionado el botón de reinicio que tanto necesitaba Superman, dejando atrás las sombras y la pretenciosa solemnidad en favor de una paleta brillante, una narración ágil y toques ocasionales de humor refrescante".

