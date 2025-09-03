Últimas Noticias
Chloë Grace Moretz se casa con la modelo Kate Harrison tras siete años de relación

Chloë Grace Moretz y la modelo Kate Harrison se casaron.
Chloë Grace Moretz y la modelo Kate Harrison se casaron. | Fuente: Instagram: @chloegmoretz
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

La pareja fue vista por primera vez en 2018 y en enero de este año anunciaron su compromiso. Así fueron los looks de su boda.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de casi siete años de relación, la actriz Chloë Grace Moretz y la modelo Kate Harrison han dado un paso importante en su historia de amor al anunciar oficialmente su boda. La pareja, que hizo público este capítulo en enero de 2025, compartió ahora una celebración marcada por el estilo y la fantasía. 

Fue Moretz quien reveló la noticia con una fotografía que rápidamente dio la vuelta al mundo. En la imagen, la actriz aparece como una ‘Cenicienta’ ya que luce un vestido celeste pastel diseñado a medida por Louis Vuitton y firmado por Nicolas Ghesquière. El atuendo tiene tirantes finos y escote con volantes.

El look se completó con guantes de ópera, un velo largo del mismo tono y unos zapatos de salón con tacón bajo dorado, elementos que reforzaron la estética romántica de la actriz. 

Kate Harrison, por su parte, optó también por un diseño de Louis Vuitton. Su vestido, con escote corazón y bordados en toda la silueta, se ajustaba a la figura hasta la cadera antes de abrirse suavemente en una falda que llegaba al suelo. A su estilismo añadió un velo que cubría su cabello y un tocado tipo jaula en la parte delantera. 

El anuncio de compromiso no solo resalta el momento personal que atraviesan ambas, sino que también refleja la elegancia y el estilo que las caracteriza.  

¿Quién es Kate Harrison?

Hija del actor Gregory Harrison y la modelo Randi Oakes, Kate Harrison, de 34 años, creció inmersa en el mundo del espectáculo, lo que influyó profundamente en su elección profesional. A lo largo de los años, ha colaborado con prestigiosas marcas como INEZ y Lands’ End, consolidándose como una figura destacada en la industria del modelaje.

Además de su trayectoria en las pasarelas y campañas publicitarias, Kate es la fundadora de The Testing Network, una innovadora plataforma diseñada para ayudar a modelos a gestionar y optimizar sus portafolios. Fuera del modelaje, cultiva una pasión por la fotografía en blanco y negro, un arte que comparte regularmente con sus seguidores en Instagram, mostrando su lado creativo y su ojo artístico.

