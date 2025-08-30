Últimas Noticias
Kim Kardashian vuelve a pronunciarse contra de las políticas migratorias de Donald Trump

Kardashian se ha implicado muy activamente en el ámbito político como en la reforma del sistema carcelario de Estados Unidos, llegando a reunirse con el presidente Donald Trump en diversas ocasiones.
Kardashian se ha implicado muy activamente en el ámbito político como en la reforma del sistema carcelario de Estados Unidos, llegando a reunirse con el presidente Donald Trump en diversas ocasiones.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Kardashian no es ajena a la política de Estados Unidos, hace poco se pronunció sobre la reforma del sistema carcelario de su país.

Kim Kardashian se pronunció en contra de las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump durante un homenaje a su activismo en justicia penal en los Premios DVF de Diane von Furstenberg, celebrados en Venecia, informó el medio especializado Variety.

La empresaria e influenciadora estadounidense fue consultada por la prensa sobre su opinión respecto a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que se están llevando a cabo bajo la actual Administración, poco antes de recibir el premio.

"En las noticias escuchas: 'Oh, se trata de personas que han cometido estos crímenes", dijo Kardashian. "Pero luego te enteras de todas las personas que han trabajado tan duro para construir nuestro país, y de tantas otras que son una parte fundamental de él y que están siendo afectadas", añadió.

"Es muy difícil, pero creo que tenemos que hacer todo lo posible para proteger a las personas que realmente han apoyado y construido nuestro país", dijo la integrante más popular del clan Kardashian.

Kim Kardashian contra las políticas migratorias de Trump

La expareja de Kanye West fue reconocida por su trabajo a favor de la reforma del sistema de justicia penal.

Kardashian recibió el premio de manos de Chris Young, un hombre al que ayudó a liberar de una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un delito menor relacionado con drogas.

No es la primera vez que la empresaria se manifiesta en contra de las políticas migratorias que se han endurecido en Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump.

En junio, cuando las redadas se intensificaron en California, Kardashian las califico como "inhumanas", defendió la contribución de los inmigrantes a la sociedad y pidió no "ignorar" las injusticias.

