North West, hija de 12 años de Kim Kardashian, recibe críticas por lucir tatuajes y piercings temporales

La primogénita de Kim Kardashian y Kanye West está en el ojo de la tormenta por su nuevo look generando opiniones divididas.

Kim Kardashian continúa en la polémica, sin embargo, esta vez se trata de su hija North West, fruto de su matrimonio con el rapero Kanye West. Si bien la empresaria ya había generado un sinfín de comentarios por el lanzamiento de sus tangas con “vello falso”, ahora, la menor de 12 años está en el ojo de la tormenta por sus recientes publicaciones en TikTok.

Su estilo de vestir ha sido criticado últimamente. Usando unas trenzas de color turquesa, lentes de contacto del mismo color y tatuajes temporales en el rostro, ha captado la atención de sus seguidores. “Piercings y tatuajes falsos para siempre”, escribió la niña en la descripción del clip.

North West junto a sus amigas lucieron looks similares, pero en diferente color. Además, también se grabaron en un avión privado y e el backstage de un concierto.

Kim Kardashian recibe críticas por el look de su hija

Los comentarios en TikTok no estaban disponibles, por ello, sus seguidores recurrieron a Instagram donde una cuenta de fanáticos compartió el video.

“Esto no es lindo”, “¿Tatuajes? Si le gusta, que lo haga, es realmente lindo, ¿pero a los 12?”, “Está creciendo demasiado rápido”, “¿Quién permitiría que su hija salga así?”, fueron algunos de ellos.

No obstante, la periodista y columnista Liz Crokin, comparó a North West con Amanda Bynes y le envió una advertencia a la empresaria que, si sigue por ese camino, su hija terminará igual.

“Lo que la gente no entiende sobre el inquietante nuevo look de la hija de 12 años de Kim Kardashian, North West, es que se parece a Amanda Bynes, quien fue abusada, incluso sexualmente, supuestamente por John Travolta y Dan Schneider, cuando era una niña actriz”, escribió en X, antes Twitter.

Kim Kardashian defiende el estilo de su hija

Días antes de que North West apareciera con tatuajes y piercing temporales, Kim Kardashian habló sobre el estilo de su hija. En el podcast Call Her Daddy, la socialité mencionó que la menor imita estilos de sus amigas:

“Es muy difícil porque todos los niños usan lo mismo. Pero luego mi hija lo intenta y después pienso: nunca volveremos a usar eso. Desafortunadamente, cometimos ese error frente al mundo”, contó.

Por otro lado, señaló que a North le gusta vestir deportiva y cómoda. “Como madre, uno va aprendiendo al mismo tiempo. Pero lo que sí sé es que mi hija es una buena niña y muy dulce. Si ha sido demasiado directa o hizo algo, aprende de ello”, aseguró.

“Si quiere tener el cabello azul, que lo tenga. Eso la hace feliz y nunca le quitaría esa creatividad”, puntualizó. Además, resaltó que no le importa las críticas cuando mencionan algo de su look.

“Vi esto y realmente no me importa si alguien dice que no le gusta mi cabello azul o cualquier cosa”.