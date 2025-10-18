Melania Urbina se quiebra al despedirse de su hija Lucía, quien viaja al extranjero para estudiar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Melania Urbina protagonizó un conmovedor momento al despedirse de su hija, Lucía Pérez-Garland, quien viajó al extranjero para continuar sus estudios superiores. A través de su cuenta de Instagram, la recordada 'Monserrat' de Al fondo hay sitio compartió un video que haría llorar a cualquiera.

En las imágenes, madre e hija aparecen en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez grabando un trend de TikTok. En una de las escenas, Melania le propone a Lucía salir al día siguiente a comer ceviche, pero la joven le recuerda que ya no estará en Lima. Ambas se miran, rompen en llanto y se abrazan antes de que Lucía se dirija a la sala de embarque.

"Decir adiós es muy difícil, pero como dice mi amado Cerati, poder decir adiós es crecer. Sé que las dos creceremos y nuestro vínculo también. Vive, disfruta, prueba, cuestiona, sé libre, sé feliz, mi amor. Estoy tan agradecida de que seas mi hija. Somos afortunadas de poder vivir esta experiencia. La distancia es solo física", escribió Urbina en la publicación.

¿A dónde viajó la hija de Melania Urbina?

Lucía Pérez-Garland viajó a México, según confirmó en su cuenta de Instagram, aunque no ha revelado qué carrera estudiará.

En una publicación anterior, Melania Urbina ya había hablado sobre el viaje de su hija y los sentimientos que la embargaban ante su partida.

"Mi hija adorada se va en unos días a estudiar a otro país. Tengo miedo, pero no por ella. Ella está lista, ilusionada, y sé que será una experiencia de crecimiento increíble. Tengo miedo de su ausencia, del silencio, de no poder darle un abrazo cada día", sostuvo.

¿Quién es el padre de la hija de Melania Urbina?

El padre de Lucía es el cineasta peruano Frank Pérez-Garland, quien estuvo casado durante varios años con Melania Urbina. Aunque la relación terminó, la actriz asegura que ambos mantienen una buena amistad.

"El padre de mi hija es uno de mis mejores amigos, va a ser compañero mío toda la vida. Estoy convencida de que el amor no se termina, sino se transforma", declaró Urbina en una entrevista.

En agosto de este año, Melania y Lucía participaron juntas en el videoclip Por la ciudad, dirigido por el músico y sobrino de la actriz, Paulo Gargurevich Urbina, conocido como Pau The Kid.

"Fue muy bonito trabajar con ella, siempre he sentido que podría estar delante de cámaras si quisiera. Ha sido una experiencia linda", comentó la actriz sobre aquel proyecto familiar.

La actriz y su hija protagonizaron una emotiva despedida en el aeropuerto, donde ninguna pudo contener las lágrimas. | Fuente: Instagram: Melania Urbina