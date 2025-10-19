“Metástasis. ¿Suena fuerte no?”: Natalia Salas revela que el cáncer volvió, esta vez en la vértebra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la actriz Natalia Salas conmovió a sus seguidores al revelar a través de sus redes sociales que el cáncer que enfrentó hace tres años ha regresado, esta vez con una metástasis en una de sus vértebras.

“Soy muy juiciosa con mis chequeos post cáncer, y felizmente que lo soy. El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no?”, escribió.

“El cáncer decidió salir a pasear y posarse en una vértebra”

La actriz relató que, tras sus últimos exámenes médicos, los resultados no fueron favorables. “El cáncer de mama que me diagnosticaron hace tres años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, explicó.

En solo tres semanas, Salas se sometió a una biopsia, radiocirugías, un nuevo tratamiento antihormonal y una cirugía programada llamada ooforectomía salpingectomía bilateral, procedimiento mediante el cual le retirarán los ovarios y trompas.

“He tenido que dejar proyectos porque el huequito en la vértebra es peligroso. No puedo bailar ni hacer piruetas, por ahora. La nueva medicación es una bomba, me tiene con cansancio fuerte y sueño”, compartió.

“Gracias a Dios es una única lesión”

A pesar del difícil diagnóstico, la actriz mantiene una actitud positiva y agradecida. “Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar, pero la vértebra no. Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”, expresó con fortaleza.

Salas también destacó la importancia de haber detectado el problema a tiempo: “Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo. Gracias a Dios tengo seguro. Gracias a Dios tengo la familia y amigas que tengo”.

Un mensaje de prevención y esperanza

En su publicación, Natalia aprovechó para recordar la relevancia de la detección temprana y el autocuidado, especialmente en una fecha tan simbólica.

“No se pierdan sus controles. No dejen de chequearse. No normalicen los dolores. Cuídense mucho. Descuiden, voy a estar bien. Seguiré andando”, finalizó.

Su testimonio ha sido ampliamente compartido por sus seguidores y colegas del medio artístico, quienes le enviaron mensajes de apoyo y admiración por su valentía y actitud inspiradora.