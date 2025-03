Kim Soo-hyun negó que su relación con fallecida actriz Kim Sae-ron haya sido cuando ella era menor de edad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kim Soo-hyun admitió haber tenido un romance con la fallecida actriz Kim Sae-ron, pero negó que haya sido cuando ella era menor de edad. Asimismo, rechazó que su agencia haya estado involucrada en presiones económicas y acosos contra Kim Sae-ron calificando de “falsas” las acusaciones en su contra.

"No es cierto que fuimos novios cuando ella era menor de edad. Tampoco es cierto que ella haya tomado la decisión fatal debido a presiones financieras de mi agencia", manifestó el protagonista de La reina de las lágrimas en una sorpresiva conferencia de prensa realizada en Seúl este lunes.

El también actor de Mi amor de las estrellas admitió haber tenido un romance durante un año con Kim Sae-ron "hace cuatro años" entre el 2020 y 2021 cuando la actriz ya había cumplido la mayoría de edad.

Además, Kim Soo-hyun calificó de "falsos" los mensajes presentados por la familia de Kim Sae-ron afirmando que las fotos y videos expuestos "tienen sus marcas de tiempo alteradas". De igual manera, señaló que los escritos mostrados en KakaoTalk han sido "editados".

En ese sentido, el actor de la comedia Las trampas del poder exhortó a que los materiales mostrados sean revisados por una "agencia de investigación" con el fin de verificar que las pruebas presentadas sean verdaderas.

Por otro lado, Kim Soo-hyun, de 37 años, pidió disculpas "por causar tanto dolor" a las personas involucradas y mencionó, entre lágrimas, que aceptará cualquier crítica por lo sucedido pero que él considera que "no ha hecho nada malo" con la actriz.

Kim Soo-hyun dio una conferencia de prensa en Seúl para hablar de la actriz Kim Sae-ron. | Fuente: EFE

¿Qué dijo la familia de Kim Sae-ron contra Kim Soo-hyun?

Hace unos días, la familia de la actriz Kim Sae-ron presentó pruebas que demostrarían que Kim Soo-hyun mantuvo un romance con la fallecida actriz cuando ella tenía 15 años y el 28.

Fue en una entrevista a la prensa que el abogado de la familia compartió mensajes supuestamente intercambiados entre ambos el 2016. Entre las frases había mensajes como "Te extraño", "Quiero abrazarte" y emojis de corazones.

De igual manera, la familia difundió una carta —sin enviar— y escrita a mano por Kim Sae-ron el año pasado en la que afirmaba que estuvo junto con Kim Soo-hyun desde hace seis años y que el actor surcoreano fue su "primer y último amor".

Semanas atrás, Gold Medalist, agencia de Kim Soo-hyun, sostuvo que las acusaciones en contra del actor en un canal de YouTube eran "completamente falsas" y que serán ignoradas por la agencia.

"Revisaremos el nivel más fuerte de acción legal que podamos tomar contra la difusión de información falsa (…) Les pedimos que no continúen propagando hechos falsos que carecen de fundamento alguno”, señaló la agencia en un comunicado.

Kim Sae-ron fue hallada sin vida en su casa de Seúl el último domingo 16 de febrero. | Fuente: Instagram

Kim Sae-ron fue hallada muerta en su casa en Seúl

La actriz surcoreana Kim Sae-ron, reconocida por su papel protagónico en el exitoso k-drama Sabuesos o, por su nombre en inglés, Bloodhounds de Netflix, fue hallada sin vida en su residencia en Seongsu-dong, al este de Seúl, la mañana del último domingo 16 de febrero, según informaron fuentes policiales.

El cuerpo de la estrella sucoreana fue descubierto por un amigo que había acordado reunirse con ella. Al no obtener respuesta, decidió ingresar a la vivienda y, al encontrarla, alertó de inmediato a las autoridades. Sin embargo, cuando la policía llegó al lugar, ya no pudieron hacer nada por salvarla.

La policía local inició una investigación para esclarecer los hechos, aunque no se han encontrado indicios de un acto criminal ni señales de robo. Según informó el medio The Korean Times, un portavoz de la policía declaró: “Aún no hemos hallado evidencia que sugiera un crimen, pero seguimos investigando las circunstancias de su muerte”.

Desde su accidente por conducción bajo los efectos del alcohol en 2022, Kim Sae-ron, de 24 años, fue objeto constante de críticas en internet, lo que la dejó en una situación emocional y financiera precaria. No se descarta que su deceso sea un suicidio.

