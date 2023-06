L-Gante es detenido por amenazar con una pistola a un grupo de personas en Argentina

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por la prensa argentina, el abanderado de la versión argentina de la cumbia colombiana, L-Gante, fue arrestado este martes 6 de junio, acusado por un grupo de jóvenes de "amenazas" y "privación ilegal de la libertad".

Considerado uno de los músicos más populares de la nueva generación, la policía lo detuvo en una vivienda de un barrio privado de la periferia oeste de Buenos Aires, luego de allanar otras propiedades suyas.

La acusación contra L-Gante, de 23 años, y cuyo nombre real es Elián Ángel Valenzuela, se remite a un incidente ocurrido el 27 de mayo a la salida de un club nocturno.

Los querellantes alegan que el músico los amenazó con un arma y los retuvo por la fuerza luego de mantener una discusión en la localidad de General Rodríguez, a unos 50 km al oeste de Buenos Aires.

L-Gante es una figura de la música urbana nacional que logró reunir a 45.000 de sus seguidores en un recital gratuito en 2022, celebrado en el parque didáctico Tecnópolis en el límite entre la capital y el suburbio noroeste. (AFP)

¿L-Gante tiene una relación con Wanda Nara?

El artista argentino L-Gante decidió hablar del vínculo sentimental que mantiene con la expareja del futbolista Mauro Icardi, Wanda Nara, luego de que compartieran mensajes y emoticones de amor en sus respectivas redes sociales.

“La verdad la estoy conociendo, no nos conocemos hace mucho. La estoy conociendo”, dijo en el programa de Mirtha Legrand. Por otro lado, contó que uno de sus temas que saldrá próximamente, tiene que ver con la modelo.

“Un par de frases por ahí me haya inspirado. No puedo decir nada porque le voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido”, agregó L-Gante. Por otro lado, descartó que este enamorado de Wanda Nara.

"La estoy conociendo. Enamorarse para mí no es algo así nomás. Me enamoré de una sola mujer en la vida y fue la única novia que tuve (la madre de su hija)", agregó el cantante de cumbia.

Como se recuerda, L-Gante terminó su relación con Tamara Baéz y cada uno ha tomado su camino.